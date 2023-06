Elever på videregående skole er i Ung i Oslo-undersøkelsen spurt om sin egen legning.

Slik svarer de:

Heterofil: 85% (gutter), 74% (jenter)

Homofil-lesbisk: 1,1% (gutter), 1% (jenter)

Bifil: 2% (gutter), 8% (jenter)

Skeiv: 0,3% (gutter), 1,5% (jenter)

Panfil: 0,9% (gutter), 1,6% (jenter)

Aseksuell: 0,6% (gutter), 0,9% (jenter)

Annet 0,8% (gutter), 0,5% (jenter)

Usikker-søkende: 2% (gutter), 6% (jenter)

Vil ikke svare: 7% (hos både gutter og jenter)

I undersøkelsen er alle kategoriene unntatt «vil ikke svare» og «usikker-søkende» slått sammen til kategorien «annen legning».

Det er for samlekategorien «annen legning» det for eksempel gjengis tall for trivsel, mobbing, og lignende.