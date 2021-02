Lettelser i Østfold-kommuner etter Halden-utbruddet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi må ha strengere tiltak i kommuner som er berørt av utbrudd av den mer smittsomme varianten av viruset enn i resten av landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Likevel innfører regjeringen fra onsdag lettelser i koronatiltakene i Østfold-kommunene som er berørt av utbruddet i Halden ishall.

Det gjelder Halden og Sarpsborg, som har de strengeste reglene, og de omkringliggende kommunene Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Moss, Skiptvet og Våler.

Hensyn til barn og unge

Lettelsene i Østfold kommer etter at det lørdag ble varslet lettelser i kommunene som er berørt av Nordre Follo-utbruddet. Helseministeren understreker likevel at myndighetene fremdeles har som mål å slå ned og hindre at den mer smittsomme virusvarianten sprer seg.

– Det er spesielt lettelser i tiltakene av hensyn til barn og unge og arbeidsplasser, sier helseminister Bent Høie (H).

Det er musikk i ørene til Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje.

– Vi er glad for at det nå åpnes noe opp igjen, blant annet for barn og unge, sier ordføreren i en pressemelding.

Selv om det lettes på tiltakene fra myndighetene, er det ikke sikkert at det samme skjer lokalt. Tirsdag kveld samles formannsskapet i Halden for å vurdere å innføre strengere regler lokalt enn nasjonalt.

Tror viruset var i ishallen før hockeyskole

Totalt knyttes 67 smittetilfeller i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad til utbruddet i ishallen forrige uke. Både elite- og breddeavdelingen i ishockeyklubben Comet er berørt.

Søndag ble det kjent at en person knyttet til ishall-utbruddet er bekreftet smittet med det muterte viruset.

Halden kommune vet fremdeles ikke hvordan smitten kom inn i hallen. Men de tror den kom før den tidligere omtalte ishockeyskolen med 50 barn.

– Vi mener smitten kom inn i hallen en av de første dagene som hallen var åpen igjen for at barn og unge kunne trene, sier kommuneoverlege i Halden, Kjersti Gjøsund til NRK.

Ishallen ble stengt 4. januar og åpnet igjen to uker senere. Kun to dager etter gjenåpningen var det flere lag på isen, og trolig smitte i hallen, viser kommunens smittesporing.

Kommuneoverlegen tror at flere ble smittet denne dagen, og deretter tok med seg smitten til hallen den påfølgende helgen.

– Det er flere ting som tyder på at viruset allerede har vært i ishallen tidligere den uka, understreker Gjøsund.

Flere av de smittede er barn. Hele 19 av de 57 smittede fra Halden er under 16 år.

Hele husstanden i karantene

For å møte den mer smittsomme virusvarianten som først ble oppdaget i Storbritannia, har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommet med to nye anbefalinger:

I hele landet må husstandsmedlemmer av nærkontakter i karantene fram til første PCR-test foreligger i utbrudd som har en tilknytning til den muterte virusvarianten.

I kommuner i Ring 1 må nærkontakter ta to tester: Én ved inngang til karantene og én ved avslutning av karantene.