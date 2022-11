Leksefri skole: Lykke Lise (13) føler hun ikke lærer like mye

– Jeg er bekymret for overgangen til videregående, derfor prøver jeg å øve på egen hånd, sier Lykke Lise Aubert Prangerød.

13-åringen har ikke hatt hjemmelekser siden skolestart i år. Hun går på en ungdomsskole i Moss.

Kommunen ble i høst første kommune i landet til å fjerne lekser totalt fra alle grunnskoler. Det får betydning for alle elevene ved kommunens 17 barne- og ungdomsskoler.

– Jeg tror det hadde vært bedre om vi hadde hatt lekser, sier Lykke Lise.

Hun synes det har blitt mer krevende å jobbe med skolearbeid på egen hånd hjemme.

– Man må ha fulgt godt med i timen for å vite hva man kan øve til.

Bekymret for medelever

NRK skrev forrige uke at flere foreldre i Moss er svært kritiske til leksefri skole. Flere har spurt lærere om muligheten til å selv kjøpe undervisningsmateriell:

Lærerne kan ikke lenger be elevene gjøre lekser, de kan bare oppfordre dem til å jobbe hjemme.

Lykke Lise Aubert Prangerød føler ikke hun lærer like mye lenger. Foto: Privat

13 år gamle Lykke Lise har selv lært seg flere metoder å jobbe med pensum på, men hun er bekymret for sine jevnaldrene.

– Jeg tror det er mange som ikke lærer like mye.

Hun tror mange dropper skolearbeidet helt på fritiden, nå som det ikke lenger er et krav.

– Jeg føler at jeg ikke får med meg like mye, som jeg gjorde før.

Frp: – Forsøkseksperiment

Den politiske venstresiden i Moss har siden 2017 hatt en ambisjon om å gjøre skolen leksefri. Nå har de altså fått gjennomslag.

Ole Martin Johansen i Frp mener politikken er feilslått. Han er bekymret for barna som sliter på skolen.

– Lekser gjør at de får repetert stoffet og får opparbeidet seg gode skolevaner, sier Johansen.

Han er overbevist om at læringsutbytte til elevene i Moss vil falle og at elevene vil få en stor utfordring når de begynner på videregående skole.

– De vil trolig få seg et sjokk.

Johansen mener det er for lite forskning som sier noe om hvordan elevene kommer til å utvikle seg videre.

– Jeg vil si det er et forsøkseksperiment på elevene.

Avviser kritikken

Ordføreren i Moss, Hanne Tollerud (Ap), mener leksefri skole vil minske forskjeller.

Ordfører i Moss, Hanne Tollerud (Ap), mener ikke leksefri skole vil øke de sosiale forskjellene i skolen. Foto: Julie Helene Günther / NRK

– Når vi snakker om å utjevne forskjeller, så er det ikke et forsøk på å gjøre alle like, sier Tollerud.

Hun mener det er mer riktig at all undervisning foregår i klasserommet. Ordføreren avviser at de eksperimenterer på barna.

– Det finnes ganske mye kunnskap om dette, og det er ikke et eksperiment på elevene.

Hun understreker at leksefri skole i Moss vil bli evaluert i tiden som kommer.