Legger plen i januar: – Dette har jeg aldri opplevd før

– Det er første gangen jeg legger ferdigplen i januar, og jeg har jobbet i denne bransjen siden 1983, sier prosjektleder i Byggfokus AS, Jan Ove Gudem.

Han er ute på oppdrag i Svelvik, der nye Drammen kommune holder på å bygge omsorgsboliger. Sammen med sine kollegaer er Gudem i full gang med å rulle ut ferdigplen utenfor de nye kommunale leilighetene.

Prosjektleder i Byggfokus AS, Jan Ove Gudem er fornøyd med det milde været. Det fører til større omsetning. Foto: Ingar Andreassen / NRK

Ferdigplen legges vanligvis i april, tidlig mai, men på grunn av den milde vinteren er det gode forhold for utendørs arbeid allerede nå. Jorda er myk og temperaturen er verken for kald eller for varm.

Er det plen å få tak i på denne tiden av året?

– Er det gunstige forhold så dyrkes og skjæres det plen, ja, sier Gudem.

Økonomisk vekst

Årets januarmåned har vært den nest varmeste helt siden 1900-tallet. På landsbasis har temperaturen i snitt ligget 5,8 grader over normalen.

Det gir god økonomisk vekst. Prosjektleder Gudem forteller at de har kunnet jobbe ute gjennom vinteren, ettersom bakken har vært fri for tele i januar.

– Det er jo gunstig for meg som entreprenør og for byggherren. Vi sparer utgifter og får større omsetning, og det liker vi.

Fremdriften i arbeidet blir også bedre i mildværet.

– Vi blir ferdige med jobben mye tidligere enn vi skal. Og vi får gjort mye mer, vi slipper å komme tilbake seinere, sier Gudem.

Når plenen legges så tidlig, og det etter hvert fryser på, blir den liggende i «dvale» frem til våren. Foto: Ingar Andreassen / NRK

Vil heller ha én meter snø

Daglig leder Tore Horgen i Buskerud Ferdigplen AS. Foto: Privat

Tore Horgen er daglig leder i Buskerud Ferdigplen, og han synes også januarværet er unormalt. På tross milde temperaturer og god jord, har de enda ikke begynt å produsere plen.

– Heldigvis får man nesten si. Selv om jeg driver og lever av plenproduksjon vil jeg heller ha én meter snø, enn å levere plen på denne tiden av året, sier Horgen.

Og snø kan komme. Ifølge Meteorologisk institutt er det ikke uvanlig at det kommer sprengkulde i februar, etter en mild januar.

Horgen i Buskerud Ferdigplen mener en eventuell sprengkulde ikke vil være noe problem, dersom den skulle vise seg å komme i februar.

– Plenen rotfester seg ikke når det er såpass kaldt ute, men den ligger i «dvale» og slår heller rot til våren. Da er det viktig å følge opp vanningsprosessen når våren kommer og temperaturen begynner å stige, sier Horgen.