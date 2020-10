Legger ned testsentre ved grenseoverganger

I august opprettet Halden kommune et eget testsenter på Svinesund. Nå har kommunen fått beskjed om at dette skal legges ned.

– Halden kommune tok nasjonalt ansvar da Helsedirektoratet tidligere i høst ønsket å etablere slike teststasjoner, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i en pressemelding.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har tatt beslutningen etter råd fra Helsedirektoratet.

Teststasjonene i Marker og Eidskog blir også lagt ned.

– Det var krevende, men Halden leverte. Jeg er imponert over innsatsen fra våre ansatte som fikk til dette på rekordtid. Jeg er også svært takknemlig overfor de ansatte som har bemannet senteret på Svinesund disse månedene, sier Vevelstad.

Ansatte mister jobben

Når senteret på Svinesund stenger 15. november, mister 21 ansatte jobbene sine. De har hatt midlertidige stillinger.

Ansatte og tillitsvalgte har fått beskjed, skriver Halden kommune videre i pressemeldingen.

Testsenteret har også vært brukt til å teste jobbpendlere for korona. Når senteret på Svinesund legges ned, må disse testes i kommunene der de jobber eller bor.

Frem til 15. oktober har det blitt gjennomført over 6000 koronatester på Svinesund. Ti av disse testene har vært positive.

For få som tester seg

Fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie sier de ser at det er veldig få som velger å teste seg på veiene.

– Når folk kan velge å kjøre innom og ikke gjør det, må vi finne en annen måte å bruke pengene på, sier han.

Teststasjonene vil ikke bli fjernet fra statens side og kommunene står fritt til å bruke dem til annen testaktivitet.

Lie takker kommunene som har drevet teststasjoner.

VIL IKKE BLI FJERNET: Fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie sier teststasjonene ikke vil bli fjernet fra statens side. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

– Vi ser at smitten øker i Europa. Hvorfor gjør vi dette da?

– Det som er viktig er at vi omdisponerer bruken av midlene for å få testet denne gruppa på andre måter. For når 98 prosent passerer uten at de blir testet med dette tilbudet,

må vi finne andre løsninger for å møte dem.

Teststasjoner ved flyplasser og havner består. Men testingen i havner trappes også ned på grunn av få reisende, forklarer Lie.

Også en teststasjon i nord opprettholdes.

– Når det gjelder det som består, så består grenseteststasjonen ved Storskog i Øst-Finnmark, og det er fordi dette er en Schengen-grense og der møter man alle som passerer på en annen måte.