Politibetjenten sier han og familien har fått hets etter at tiltalen mot ham ble kjent. Kona hans har også blitt kontaktet på sosiale medier.

– Jeg husker spesielt en som sendte melding til kona mi og spurte hvorfor hun var gift med en psykopat, sier tiltalte i retten fredag.

Han sier noen også tok et skjermbilde av bryllupsbildet deres og la det på Facebook-siden sin.

Tiltaltes forsvarere John Christian Elden og Heidi Reisvang. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Han har vært suspendert fra jobben siden mai.

Hans forsvarer Heidi Reisvang spør om han kan si noe om hva jobben betyr for ham.

– Jeg har siden ungdomsskolen visst at det var dette jeg ville gjøre. Jeg har snublet litt på veien, men fikk snublet meg inn på Politihøgskolen. Det ville vært et stort tap å miste jobben som jeg har jobbet så hardt for å få, sier han.

Simensens kjæreste: – Sjokkert

Kevin Simensens kjæreste vitnet fredag.

Hun fortalte at vennegjengen 30. oktober i fjor gikk til Esso-stasjonen fordi de skulle bli henta der. De hadde vært på et utested hvor Simensen ikke slapp inn igjen.

Kjæresten sto ved bensinpumpene og så at Simensen ble lagt i bakken av politibetjenten. Hun sier hun ikke vet om og eventuelt hva som ble sagt siden hun sto såpass langt unna.

Overvåkingsvideoen som viser politiet slå Kevin (26) Du trenger javascript for å se video.

Når Simensen etter hvert kommer seg på beina, blir han slått med batong.

– Så blir Kevin tatt med bort til gressplenen, han får på seg spyttmaske, og han skriker at han ikke får puste. Jeg går bort og sier han får ikke puste. Da virker det som de faktisk hører etter, sier kjæresten.

Hun sier hun er sjokkert og skuffa over det som skjedde.

– Tilliten min til politiet er veldig svekket, sier hun.

Ber om full frifinnelse

Fredag er siste dag av rettssaken i Buskerud tingrett i Kongsberg.

Aktor skal legge ned sin påstand. Til slutt er det politibetjentens forsvarere.

Kevin Simensen er fornærmet i saken. Her er han med bistandsadvokatene sine Ida Kolstad og Morten Kjensli. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Hans forsvarer Heidi Reisvang sier saken nå er blitt nyansert gjennom bevisførselen i retten, «der saken hører hjemme».

– Dette er han tilfreds med, selv om saken naturligvis fortsetter å være en belastning, sier forsvareren.

– Forsvaret vil på vegne av politimannen legge ned påstand om full frifinnelse på slutten av rettsdagen i dag, sier Reisvang.

– Trodde han ble overfalt

Politibetjenten er tiltalt for grov kroppskrenkelse og for å ha grovt uaktsomt grovt brutt sin tjenesteplikt.

Han mener voldsbruken var nødvendig. Politibetjenten sier han fryktet for egen og kollegers liv og helse.

Fornærmede Kevin Simensen sier han trodde det var et overfall og ikke en pågripelse.

– Jeg håper han får straffen han fortjener. Med den type maktbruk, så syns jeg det, sier Simensen til NRK.

Politibetjenten mener at saken har vært ensidig framstilt og føler seg forhåndsdømt. Politibetjenten sa onsdag at han kviet seg for å være ute blant mange mennesker på grunn av dette.