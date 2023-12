Legevakter venter stor pågang i jula

– Nå forventer vi at det blir veldig stor pågang gjennom jula. Men vi er godt bemannet og forberedt på det, sier overlege ved legevakta i Moss, Ole Norden.

Han sier noen luftveissykdommer har latt litt vente på seg i høst – også omgangssyke. Men nå ser det ut som alt kommer for fullt.

– Vi har full forekomst av covid og vi begynner å se influensaen. Vi har fått en sen tilstrøm av barn med falsk krupp, men nå er det på gang og det går mye omgangssyke.

Overlege Ole Norden og sykepleier Cecilie Feiner Høyland er blant de som bemanner legevaktbilen i Moss. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Med mye forkjølelse og virus rundt om, har de rustet seg godt for julehøytiden.

– Vi trenger likevel publikums hjelp. Det er spesielt viktig at man har vanlige medisiner i hus som Paracet, termometer og allergimedisiner hvis man reagerer på juleblomstene. Også at man kanskje ser de vanlige tingene litt an før man strømmer til lege og ønsker vurdering.

Norden understreker at man skal ta kontakt hvis symptomene blir forverret og mer alvorlige.

Ber folk om å ta vare på hverandre

Også legevakten i Sarpsborg merker økt pågang fra publikum om luftveissymptomer.

Teamleder ved legevakten i Sarpsborg, Heidi Elisabeth Brodal, oppfordrer også folk til å hente ut medisiner og ha det de trenger hjemme før jul.

– Legevakta holder åpent for alle, men ikke for alt, sier hun i en artikkel på Sarpsborg kommune sine sider.

Teamleder ved legevakta i Sarpsborg, Heidi Elisabeth Brodal. Foto: Sarpsborg kommune

Legevaktsentralene er bemannet med sykepleier hele døgnet.

Under pandemien var det en voldsom økning i antall telefoner. I Sarpsborg ser de at dette trykket har vedvart.

– Legevakta er til for å gi øyeblikkelig hjelp, og vi ser at det er mange som tar kontakt som godt kunne ha ventet til fastlegen. Samtidig er ikke alltid det enkelt for pasienten å se, og da er det bra de tar kontakt med oss, understreker Brodal.

Brodal ber også folk om å ta vare på hverandre i høytiden.

– Vi opplever at mange har det tøft om dagen. Det er mye ensomhet, bekymring og angst. Det er viktig å ta vare på hverandre. Bry deg, om folk, se om det er noe du kan bidra med for en nabo, venner eller bekjente, og ta gjerne en ekstra telefon.

Oppfordrer til å bruke brodder

– Det er glatt føre og vi får inn svært mange brudd. Håndleddsbrudd, armbrudd og ankelbrudd. Mange av dem kunne vært unngått hvis man hadde pigger under skoene, sier Norden.

Han oppfordrer folk til å ta i bruk brodder.

Overlegen oppfordrer folk til å bruke brodder under skoene når de er ute på glatt føre. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Det er utrolig viktig å bruke brodder for folk i alle aldre.

Norden sier de også ser en del alvorlige bruddskader som kan gi varige men.

Og helt til slutt vil overlegen oppfordre folk om å bruke Helsenorge og NHI – ikke Google og kunstig intelligens.

– Problemet med dem er at de kan gi treff på alvorlig sykdom, selv om du «googler» milde og ufarlige symptomer. Vi ser at mange tar kontakt med oss og har blitt redde og skremt fordi de finner treff på at symptomene kan skyldes farlig sykdom. Hvilket er svært sjelden.