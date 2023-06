Åtte av ti som ringer legevakta skal få svar innen to minutter. Det er et statlig krav.

Men det klarer bare én av tre legevakter.

Folk må vente lengst i storbyene. Andre steder klarer de fleste legevaktene å svare når de skal.

Det viser tall for 2022 som Helsedirektoratet legger frem i dag.

Dette gjelder de som ringer legevaktens telefon 116 117. Er det fare for liv og helse skal du ringe 113.

Steinar Olsen i Helsedirektoratet. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Det er en utfordring at mange ikke får svar innen to minutter når de ringer legevakta, sier direktør for beredskap i Helsedirektoratet, Steinar Olsen.

De minste er best

Ingen av de største legevaktene klarer kravet om å svare på to minutter.

Nærmest er Haugesund. De svarte på nesten 8 av 10 samtaler innen to minutter.

På små steder står det bedre til: Bare to når ikke målet.

Karasjok er aller best.

Der svarer legevakta innen to minutter på 94 prosent av anropene.

Oslo er dårligst.

Én av grunnene er at de har mye større pågang enn steder der det bor færre folk.

– Det er stor forskjell på en legevakt som tar imot fem samtaler i døgnet, og vi som tar imot mellom 900 og 1100 hvert døgn i de mest hektiske periodene, sier hun.

Oslo har jobbet mye for å bli bedre: Flere operatører, flere digitale løsninger og mindre pågang etter pandemien.

– Vi ser en bedring. I fjor lå vi på 21 prosent. I år har vi kommet opp i 41 prosent innafor to minutter, sier Elisabeth Grøtli Nordal, avdelingsdirektør på allmennlegevakta i Oslo.

– Vi er fornøyd, men ikke fornøyd nok, så vi jobber videre, sier Nordal.

Elisabeth Grøtli Nordal er avdelingsdirektør på allmennlegevakta i Oslo. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Best blant store og små Best av de minste Best av de største Karasjok legevakt 94 % Haugesund legevakt 77 % Nordfjordeid IK legevaktsentral 91 % Sandnes IK legevakt 69 % Nordkapp Helsesenter 91 % Gjøvik legevakt og Hedmark IK legevakt 63 % Svar innen to minutter. Tall for 2022 fra Helsedirektoratet.

Nå har Helsedirektoratet åpnet en nettside der du kan se hvordan det står til med svartidene:

– Legevakta er en viktig del av helsetilbudet. Det er viktig at det finnes et sted du kan ringe når du trenger helsehjelp og det ikke er så alvorlig at du trenger hjelp fra AMK, sier Olsen.

– Vi vil bruke resultatene til å jobbe sammen med kommunene om å utvikle legevakttilbudet, sier han.

– De gjør jo så godt de kan

Utenfor legevakta i Storgata i Oslo møter vi noen som har dratt dit for å få hjelp.

Kristian og Evert Isaksen. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Evert Isaksen ringte ikke på forhånd.

– Det er vel av erfaring, dette med å sitte i telefonen veldig lenge og vente. Og så får man beskjed om at man må bare komme likevel, sier Isaksen og ler.

Yannick Semmerud-Garcia. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Yannick Semmerud-Garcia er innom for å sjekke et brudd i en tommel. Den brakk på hockeytrening.

– Det så ganske fint ut. Jeg må bare trene opp tommelen, så blir det bra igjen.

– Prøvde dere å ringe hit først?

– Nei, vi bare dro hit da jeg kjente at jeg hadde veldig vondt, sier Garcia.

Katarina Andersson. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Katarina Andersson er intensivsykepleier og vet at det er stor pågang på legevakta.

– Det kan jo være vanskelig, særlig hvis du er akutt syk og ikke vet om du skal ringe akuttnummeret eller hit. Men de gjør jo så godt de kan, sier hun.

– Kanskje det blir bedre når det blir en ny og større legevakt oppe på nye Aker, sier Andersson.

Svarprosent for de minste legevaktene Legevaktsentraler Antall anrop Besvarte anrop innen to minutter Kragerø legevakt 14.255 79 prosent Bamble legevakt 13.900 66 prosent Bardu IK legevakt 12.816 83 prosent Nordfjordeid IK legevaktsentral 11.890 91 prosent Elverum IK legevakt 11.683 85 prosent Vadsø legevaktsentral 11.305 81 prosent Odda legevaktsentral 10.949 85 prosent Kvinnherad legevaktsentral 10.808 82 prosent Nord-Gudbrandsdal legevakt 10.440 84 prosent Strand IK legevaktsentral 9263 88 prosent Nord-Østerdal legevakt 9001 83 prosent Tokke og Vinje legevakt 8258 81 prosent Vest-Finnmark legevaktsentral 7765 81 prosent Kvam legevakt 7390 83 prosent Røros legevaktsentral 6921 87 prosent Seljord legevakt 6659 89 prosent Nordreisa legevaktsentral 6389 87 prosent Tinn kommunale legevakt 4665 89 prosent Karasjok legevakt 2184 94 prosent Nordkapp Helsesenter 1778 91 prosent Anrop fra 2022