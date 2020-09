Legevakta sendte hjem baby med pusteproblemer to ganger

– Hadde vi kommet en dag senere, ville det vært for sent, sier Theres Magnusson.

– Hvis man kommer til legen som nybakt mor, så tror man på legen. Hvis de sier at man skal dra hjem, så gjør man det, sier Magnusson. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Det var Østlandets Blad som omtalte saken først.

Julian kom til verden på Ahus torsdag 20. august. Han hadde litt gulsott, men fødselen gikk som den skulle.

Julians storesøster, ble smittet med forkjølelse i barnehagen og smittet både mor og lillebror, som bare var åtte dager gammel. Det var et mildt forkjølelsesvirus, Rhinovirus, og moren tenkte at dette ville gå over av seg selv.

– Men så fikk han slim i halsen og det ble surklete. Vi bestemte oss for å dra på legevakten, sier Magnusson.

– Jeg følte meg oppgitt

Deretter startet turene frem og tilbake mellom Follo legevakt og hjemmet deres på Sofiemyr i Nordre Follo kommune.

Magnusson følte seg hjelpeløs når sønnen Julian bare ble sykere og sykere. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Den første dagen fikk de beskjed om å dra hjem og komme tilbake hvis han ble verre.

Noe han ble.

Dag to var han både trøtt, sliten, svak og dehydrert, forteller Magnusson.

– Jeg fikk ikke vekket han på tre timer. Jeg ringte legevakten og fikk beskjed om å ringe 113.

Ambulansen kom og de ble kjørt til legevakten.

– Jeg følte meg oppgitt. De tok ikke i han. De snakket bare mellom seg om hvor søt han var. De lyttet på hjertet og lungene og syntes at alt var bra, sier Magnusson.

På nytt ble de sendt hjem.

Moren til Julian følte at hun maste og at hun var i veien for helsepersonellet på legevakten. Men innerst inne visste hun at noe var alvorlig galt. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Morgenen etter beskriver moren sønnen som kritthvit. For tredje gang dro familien til legevakten. Der måtte de vente og vente.

– Da klikket det for meg. Jeg gikk frem til luken og skrek: Hva driver dere med? Det går jo til helvete med babyen min!

Til slutt reagerte en sykepleier på at Julian hadde svært kalde hender og føtter. Og helgens tredje lege sendte dem omsider til Ahus.

Sju dager på intensiven

På Ahus bryter moren sammen og helsepersonellet ser hvor dårlig barnet er.

Allerede etter fem minutter konstaterer de at én av Julians lunger ikke fungerer. Han havner på intensivavdelingen. Oksygenopptaket hans er på kun 60 prosent, forteller moren.

– Jeg følte meg helt sjokkert. Det som gikk rundt i mitt hodet var at jeg hadde rett hele tiden, sier hun.

Deretter fulgte sju dager med intensivbehandling og 24-timers observasjon av Julian. Magnusson fortellet at det på et tidspunkt var 12 ansatte inne i rommet som jobbet med han. I dag er han frisk.

Julian til intensivbehandling bare åtte dager gammel. Foto: Theres Magnusson / privat

Ble behandlet for alvorlig virusinfeksjon

Ahus bekrefter at pasienten var innlagt på nyfødtintensivavdelingen i sju dager.

Julian hadde utviklet en alvorlig virusinfeksjon.

Overlege og avdelingsleder Thomas Rajka ved Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus. Foto: Akershus universitetssykehus

– Ved innkomst var barnet alvorlig sykt og fikk behandling med væske, antibiotika og pustestøtte, sier overlege og avdelingsleder Thomas Rajka ved Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus.

Overlegen understreker at desto mindre barna er, jo lavere terskel bør pårørende ha for å be om helsehjelp. Men vil ikke kommentere undersøkelsene gjort på Follo legevakt.

Tar saken alvorlig

Follo legevakt er en del av Follo lokalmedisinske senter. Daglig leder, Marita Kolstrøm skriver i en e-post til NRK at de ser alvorlig på saken.

– Først vil jeg si at vi er veldig lei oss for å høre om denne opplevelsen og tar det på største alvor, sier Kolstrøm.

Hun sier at de nå følger opp saken.

– Vi vil gjennomgå journalnotater og snakke med involvert personell, og vi tar gjerne direkte kontakt med foreldrene dersom de ønsker det.

Må lytte til pårørende

– Jeg er veldig glad på familiens og helsetjenestens vegne at dette gikk bra til slutt, sier pasientombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus.

Pasientombud, Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus. Foto: NRK

Hun mener familiens historie viser at legevakten har en jobb på gjøre.

– Jeg kan ikke få understreket nok hvor viktig det er at helsepersonell lytter til pårørende når de har en pasient som ikke selv er i stand til å fortelle hvordan den har det.

Fordi de kjenner pasienten best, kan de gi avgjørende informasjon til helsetjenesten slik at det gis forsvarlig helsehjelp.

Det mener hun opplevelsen til familien Magnusson fra Sofiemyr er et tydelig eksempel på.

– Som mor var hun helt sikker på at dette ikke var en vanlig forkjølelse. Da bør legen virkelig lytte til mor, sier Kristensen.

Theres Magnusson forteller at hun nå forbereder en klage til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

– Hva slags rutiner har de egentlig? Når de ikke engang tok i barnet, avslutter hun.