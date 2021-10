Skadene gjorde inntrykk legene på Kongsberg kanskje aldri glemmer

Tre personer kom inn til Kongsberg sykehus onsdag kveld. To av disse døde av skadene de var påført, mens den siste etter hvert ble sendt videre til Drammen sykehus.

– De fikk livreddende behandling både før de kom til sykehuset og etter at de kom til sykehuset. Og så måtte man etter hvert avslutte den behandlingen. Men de fikk livreddende førstehjelp på sykehuset.

Det sier Stian Kristoffersen, avdelingsoverlege ved medisinsk avdeling på Kongsberg sykehus.

Da de grufulle handlingene fant sted i Kongsberg onsdag kveld, ble sykehuset i Drammen satt i alarmberedskap. Men sykehuset på Kongsberg er nærmest og var de som fikk det første møtet med de skadde.

– Vi blir delvis forberedt på at det kommer pasienter inn. Da forbereder vi et stort team for å ta imot disse pasientene, sier Kristoffersen før han legger til:

– Og da jobber vi bare videre for å redde de pasientene.

Teknikere og begravelsesbyrå i Kongsberg i morgentimene torsdag. Foto: CICILIE ANDERSEN / NRK

Gikk fra å være surrealistisk, til å bli klart og tydelig

– Det var et scenario som gikk fra å være litt surrealistisk for oss, da vi hørte hva som hadde skjedd. Det var vanskelig å tro på. Til å plutselig bli klart og tydelig for oss da vi fikk inn åpenbart livstruende skadde personer, sier Hilde Paulsrud, avdelingsoverlege for anestesi.

– Hvor krevende var det å møte de personene som kom inn på sykehuset i går?

– Dette er jo krevende. Det er et scenario som er svært alvorlig, med flere skadde samtidig. Men det er samtidig det som er jobben vår og vi trener på denne typen hendelser. Vi var forberedt og fikk raskt mobilisert veldig mange mennesker hit, sier Kristoffersen før han legger til:

– Det er viktig. Folk stilte opp på en helt enorm måte.

Det flagges på halv stang mange steder i Kongsberg. Dette bildet er tatt ved Kongsberg videregående skole. Foto: Vilde Jagland / NRK

Mange ansatte er preget

Dagen derpå er det helt klart pregede ansatte som møter NRK utenfor sykehuset. Og ikke minst, pregede ansatte som jobber innenfor dørene.

– Det er mange her som jobbet veldig hardt og bra i går, og som er preget i dag. Det var veldig sterke inntrykk, som vi kanskje ikke kommer til å glemme, forteller Paulsrud.

– Hva var det sterkeste?

– Skadene, sier hun stille.

Tar vare på de ansatte

For sykehuset er det nå viktig å ta vare på de ansatte.

– Selv om dette er en del av jobben vår, så er dette helt spesielt. Vi har rutiner for dette. Vi jobber sammen og kjører debrifing. For å ivareta oss selv og de andre som har stått i dette. Det må vi bare jobbe oss gjennom, forklarer Kristoffersen.

– Hvordan har du det nå?

– Vi har jobbet i går kveld og i natt, men vi føler dette er meningsfylt og vi har det godt. Vi føler vi har gjort det vi kan. Det er det viktigste, sier han.

– Det er fortsatt litt sånn følelse av at «kunne dette her virkelig hende». Men jeg har det vel bra. Vi jobber med å ta vare på alle i personalet og tilbyr også profesjonell hjelp til dem som ønsker det, sier Paulsrud.

Stein-Are Agledal er klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Klinikkdirektør Stein-Are Agledal sier til NRK at han tror mellom 50 og 100 stykker var på plass onsdag kveld.

– Dette er en krevende situasjon for ansatte. De gjorde en formidabel innsats. Jeg er skikkelig stolt av de gode fagfolka vi har som fikk dette under kontroll, sier Agledal.

– Hvordan har de det nå?

– De er nok preget av situasjonen. Vi hadde debrif i går, og vi skal ha det nå også. Med alt personell til stede og få snakket ut om det som har skjedd.

– Hva skjer på sykehuset i dagene fremover?

– Vi er jo over i en såkalt normal situasjon, men det er klart at mange nok vil være preget av dette i en periode. Det tror jeg.