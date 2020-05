Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helsedirektoratet anbefaler at alle holder minst én meters avstand. Det samme har sykehuset i sine regler.

– Jeg beklager virkelig at vi har glippet på det. Jeg informerte om det innledningsvis, at det er én meters-regelen som gjelder, sier administrerende direktør i Sykehuset Østfold, Hege Gjessing.

Påvist smitte dagen før

Dagen før festen fikk fem ansatte ved sykehuset påvist koronasmitte. De jobber i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

– I ettertid så kan det tenkes at vi av den grunn burde utsatt arrangementet, sier Gjessing.

Klinikksjef Irene Dahl Andersen var med på avskjedsfesten. Hun kom seint og satte seg for seg selv.

– Når du har vært utsatt for en sånn hendelse som vi har vært utsatt for, så blir du veldig påminnet om at faren ikke er over.

Dahl Andersen forteller at hun tenkte at det var mange som satt der. Som gjest som attpåtil kom seint, fant hun det unaturlig å si noe.

– Jeg tenkte at de hadde hatt en dialog om det i forkant, sier hun.

Mindre enn 50 deltakere

To ansatte sto for serveringen av pølser og hamburgere på avskjedsfesten som ble hold ute på Sykehuset Østfolds område. Foto: priavt / NRK

Sykehusdirektør Hege Gjessing sier at Folkehelseinstituttets retningslinjer om maksimalt 50 deltakere ble fulgt. To ansatte serverte pølser og hamburgere. Det var satt fram tre flasker med håndsprit.

– Når man skal vurdere om det er forsvarlig med slike arrangementer, må man vurdere hvor smitte oppstår, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han legger til at det er viktig å spore smitten, teste folk og isolere syke. De som har vært i nærkontakt med dem, må i karantene.

– Hvis man ikke har vært pålagt nærkontakt med syke, så gjelder ingen slike regler.

Sykehusansatte i karantene

Etter at fem ansatte fikk påvist koronasmitte torsdag, har Sykehuset Østfold satt 40 ansatte i karantene. Sjef for den berørte avdelingen, Irene Dahl Andersen, forteller at hun ikke har vært i lokalene eller hatt direkte kontakt med menneskene der.

– Det har jeg vært veldig nøye på. Vi holder kontakt via e-post og øvrige ledere.

Hun føler seg sikker på at hun ikke kom med smitte til avskjedsfesten.

Også tidligere i år har Sykehuset Østfold hatt ansatte som har fått påvist koronasmitte. Administrerende direktør Gjessing mener de har håndtert det godt og uten at det har ført til videre smitte i sykehuset.

Hva sykehuset gjør dersom en av festdeltakerne på fredag skulle vise seg å være smittet, svarer hun ikke direkte på.

– Jeg håper selvfølgelig at det ikke skjer, sier hun.