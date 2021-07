Lea og Bjørn reagerte raskt da de hørte rop om hjelp fra sjøen

– Det blir litt surrealistisk. Du tenker liksom «skjer dette i virkeligheten? Er dette virkelig noen som trenger hjelp?», sier Lea Taraldsvik.

Mandag var hun og Bjørn Ketil Hansen på stranden ved Nes camping i Moss.

Den nydelige sommerdagen ved sjøen ble brått snudd på hodet. Lea hørte noen som ropte etter hjelp ute i vannet.

– Da så jeg en liten gutt som var litt over vannet. Så registrerte jeg plutselig at det var et menneske til som ikke var over vannet, men som kavet under vannskorpa, forteller Taraldsvik.

Det var en mann i 30-årene som var ute på et padlebrett med sin seks år gamle sønn som hadde mistet kontrollen.

To 17-åringer stupte ut i vannet og la raskt på svøm. Like bak fulgte Lea og Bjørn. Sammen klarte de å få begge personene trygt opp på land.

Nødetatene var raskt på plass på Nes camping, der en mann i 30-årene og hans sønn ble reddet opp av sjøen, mandag. Foto: Nyhetstips.no

Fire dødsfall denne uken

Totalt er det fire personer som har som har mistet livet i drukningsulykker denne uken.

Mandag ble en eldre kvinne bekreftet død etter en drukningsulykke i Bøverdalen i Lom kommune.

Torsdag mistet to personer livet som følge av drukning. En person døde etter å ha druknet i Sandungen i Asker og en mann i 50-årene mistet livet i en ulykke på Kjerkesjøen i Grue utenfor Kongsvinger.

Fredag omkom en polsk mann i 40-årene i en drukningsulykke på Konnerud i Drammen.

Flest drukner om sommeren

– Vann er fantastisk, men vann kan også innebære risiko, sier Tanja Krangnes, fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

Tanja Krangnes, Seksjonsleder fagområdet drukning, Redningsselskapet. Foto: Redningsselskapet

Hittil i år er det 44 personer som har mistet livet som følge av drukning.

I juni var det 16, og så langt i juli har det vært fem drukningsulykker med dødelig utfall.

– I tillegg har vi sett en rekke ulykker der folk heldigvis har blitt reddet i tide, sier Krangnes.

Fire av ti drukningsulykker skjer i sommermånedene juni, juli og august. De fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk av fritidsbåt, etter fall fra land, og under bading.

Trodde du man veivet med armene og ropte på hjelp slik som på film? Drukning ser ikke alltid ut som man tror. Du trenger javascript for å se video. Trodde du man veivet med armene og ropte på hjelp slik som på film? Drukning ser ikke alltid ut som man tror.

– Spør om det går bra

– Drukning er ikke som det du ser på film med roping og veiving med armer. Det skjer stort sett stille og rolig, forklarer Roy Kristensen.

Han er overbrannmester i Moss Interkommunale brannvesen.

Overbrannmester i Moss interkommunale brannvesen Roy Kristensen oppfordrer ferieglade nordmenn til å passe på hverandre når de ferdes ved sjøen i sommer. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Kristensen tror den store tilstrømmingen av folk til strendene i sommervarmen er noe av årsaken til at det skjer flere ulykker om sommeren.

– Ser du noen som sliter litt så går det an å spørre om det går bra. Vi ønsker at folk passer på hverandre, det er lov å bry seg – også på stranda, sier han.