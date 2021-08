Truer med å sperre trafikken på Svinesund: – Det kommer til å bli totalt kaos

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Folk begynner å bli skikkelig utålmodig nå. Det er flere som har antydet at de ønsker å sperre Svinesundbrua, parkere bilene og gå over. Det kommer til å bli totalt kaos, sier Erik Graarud.



Leder i Lastebileierforbundet i Østfold Erik Graarud. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Han er leder i Norges Lastebileier-Forbund i Østfold.

Graarud forteller at aksjonen er planlagt av enkeltstående yrkessjåfører som har fått nok av de lange køene på grensa.

– Det er ikke noe ønske fra oss, men jeg har full forståelse hvis det skjer. Det er helt katastrofalt på grensa til tider. Mange står i flere timer i kø.

Forrige uke passerte i gjennomsnitt 9244 kjøretøy svenskegrensa på Svinesund i døgnet.

Har sendt brev til statsministeren

Nå har Svinesundskomiteen, de Norsk Svenska Handelskamren i Göteborg og Oslo, Sveriges Åkeriföretag og Norges Lastebileier-Forbund gått sammen og skrevet et felles brev til statsminister Erna Solberg.

I brevet foreslår de at personbiler kan bruke den gamle Svinesundbrua, og at nyttetrafikk og pendlere kan bruke den nye brua på E6.

Graarud mener det er fullt mulig for Tolletaten og politiet å kontrollere på den gamle brua.

– Nå håper jeg at noen tar tak i det. Vi har ved flere anledninger forsøkt å kontakte politiet, tolletaten og vegtrafikksentralen, men alle skyver ansvaret over på en annen etat.

Han forteller at lastebileiere taper 17 til 30 kroner per minutt de står i kø.

– Vi har ingen kunder som er villig eller har mulighet til å betale kostnadene, så vi må ta det selv.

Politiet jobber med bedre løsninger

Ifølge stabssjef Jan Eivind Myklatun i Øst politidistrikt, er aksjonen ukjent for politiet.

– Det er vanskelig å spå på forhånd hva som kan bli konsekvensene av en slik aksjon, utover at det mest sannsynlig vil oppstå kø, sier han.

Fremdeles må reisende inn til Norge belage seg på lange køer og grensekontroll. Foto: Petter Larsson/NRK

Stabssjefen understreker at politiet har stor forståelse for at yrkessjåfører opplever det som utfordrende å stå lang kø på grenseovergangene.

– Vi ser nå på løsninger som vi kan få på plass raskt for å avhjelpe situasjonen, særlig på Svinesund. Hva slags løsninger må vi komme tilbake til, sier Mykland.

Usikkert om det vil åpnes flere grenseoverganger

Regjeringen har gjennom pandemien styrket politiet slik at de kan ivareta grensekontrollen, blant annet ved å tilføre 400 årsverk våren 2020 og 100 nye årsverk våren 2021.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) sier til NRK at utøvelse av grensekontroll og testing ved innreise er ressurskrevende.

– Terskelen for å bruke enda flere politiressurser på nye grenseoverganger og pålegge kommuner om å opprette flere testasjoner, ligger høyt på nåværende tidspunkt, men dette vurderes fortløpende.