– Dette er ikke hverdagslig. Det er høyt, veldig høyt og har et vanvittig skadepotensial, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Svein Walle.

Den utenlandske sjåføren skulle etter planen levere varer til en bedrift på Øra i Fredrikstad.

– I forbindelse med at han lastet av varene, reagerte kolleger på at han var ruset. Han nektet å blåse foran dem, sier Walle til NRK.

Mannen ble låst inne av de ansatte frem til politiet kom på stedet.

– Han er besluttet pågrepet i og med at han er utenlandsk statsborger. Det er for å sikre seg at han ikke drar fra landet, sier operasjonslederen.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Svein Walle. Foto: Tor René Stryger/NRK

Ber om alkolås

En sjåfør med over to i promille skal aldri befinne seg bak rattet, mener trafikkorganisasjonen.

– Det er veldig, veldig alvorlig. Han kunne veldig lett ha forårsaket en annens død, sier generalsekretær i Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Hun ber ledere og selskaper om å kreve alkolås for å hindre slike situasjoner.

– Vi skulle ønske at transportbedrifter, men også de kjøper transport, stiller krav om alkolås. Det er en veldig enkel forsikring mot ruskjøring, sier Kristoffersen.

– Veldig alvorlig

l løpet av årets to første måneder ble totalt 1685 personer anmeldt for ruskjøring. Det er 107 flere enn samme tid i fjor, viser ferske tall fra organisasjonen Rusfri Trafikk.

– Det kan skyldes at politiet nå kontrollerer flere ettersom fjoråret var preget av pandemi. Nå skal det testes for rus i alle fartskontroller, sier hun.

Øst politidistrikt hadde flest anmeldte tilfeller, med 312. Sør-Øst politidistrikt følger deretter med 279 anmeldelser, mens Finnmark politidistrikt hadde færrest med 51.

Generalsekretær i Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen. Foto: Sigmund Sagberg

– Det anslås at det daglig kjøres 14.000 turer av alkoholpåvirkede førere. Det er altså mange som ikke blir tatt, sier hun.

Ni av ti rusanmeldte er menn, og de som blir tatt flest ganger er personer mellom 25 og 34.

– Det gjøres mye godt arbeid av mange for å hindre at dette skjer. Men det er en god del arbeid som gjenstår, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.