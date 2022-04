Lastebilsjåfør siktet for uaktsomt bildrap

Lastebilsjåføren som var involvert i ulykken på St. Hanshaugen i forrige uke, der en syklist døde, er siktet for uaktsomt bildrap.

En kvinne i 50-årene omkom i ulykken torsdag ettermiddag,

Føreren har vært sterkt preget etter ulykken. Han er foreløpig ikke avhørt og har heller ikke fått oppnevnt forsvarer.

– Vi tror at bilføreren har vist såpass uaktsomhet at han har blitt siktet for uaktsomt drap, sier politiadvokat Bente Vengstad i Oslo politidistrikt.

– Det behøver ikke å være 100 prosent i en sånn oppstartsfase. Vi trenger bare skjellig grunn for å mistenke han for å ha gjort det, sier Vengstad.