Fortviler over kilometerlange køer på Svinesund: – Må stå i kø minst én time

– Jeg er lei. Jeg må stå minst én time i kø hver gang, sier Pontus Larsson.

Minst tre ganger i uker passerer yrkessjåføren grensa over til Sverige ved Svinesund.

Sammen med flere andre lastebilsjåfører må han belage seg på kilometerlange køer på brua for å komme inn til den svenske tollstasjonen.

Pontus Larsson har jobbet som yrkessjåfør i over ti år. Han og flere kollegaer har sett seg lei av lange køer på Svinesund. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

– Det er for få parkeringsplasser på stasjonen og det er ikke folk på jobb. Noen ganger lurer jeg på hvor de ansatte er, sier Larsson.

Grenseovergangen på Svinesund er den mest trafikkerte i landet. Rundt 2.000 lastebiler passerer grenseovergangen hver dag.

Bekymret for sjåførene

Alle sendinger fra Norge inn i Sverige må deklareres og kontrolleres. Men for lav bemanning og for få parkeringsplasser på den svenske tollstasjonen fører til at det oppstår lang ventetid og kø.

I tillegg kan lastebilene kun kjøre i venstre felt på brua på grunn av vedlikeholdsarbeid som vil vare ut høsten.

– Sjåførene er veldig lei. Vi får daglig frustrasjonsmeldinger fra sjåfører som sier at det nå må skje noe, sier Kristian Bjerke, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund.

Han mener køen er problematisk og er bekymret for sjåførene må bruke timer i kø.

Regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, Kristian Bjerke, håper på at et bedre samarbeid med svenske myndigheter forbedrer situasjonen på Svinesundsbrua. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

– For transportørene betyr det at de får problemer med leveranser og kjøre- og hviletid. Hvis de bryter hviletiden blir det både dyrt og de får påpakning fra Statens vegvesen eller trafikkverket i Sverige, sier Bjerke.

Svenskene jobber med å løse problemet

Tullvärket mener trafikken over grenseovergangen før pandemien ikke kan sammenlignes med dagens volum. Lastebilene har blitt flere og kommer hyppigere.

Henrik Sjökvist, sjef ved kontrollavdelingen i Tullvärket, innrømmer at dagens løsning på stasjonen er for dårlig.

– Vi har får få parkeringsplasser og for få ansatte. Stasjonen er ikke dimensjonert slik trafikkvolumet er nå. Det er en stor prosess å bygge ut tollstasjonen, da må vi sprenge fjell.

Henrik Sjökvist, sjef ved kontrollavdelingen i Tullverket lover å gjøre tiltak innen 2023 for å redusere ventetiden på tollstasjonen. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Innen 2023 skal stasjonen ansette flere for å øke kapasiteten. I tillegg er planen å bygge om strukturen inne på tollstasjonen for å få en bedre flyt.

– Vi ser på den norske tollstasjonen som et godt eksempel. Men de har et bedre område. På lang sikt ønsker vi å digitalisere oss, det vil kunne løse mye av dagens problem, sier Sjökvist.

Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Frykter for trafikksikkerheten

Den politiske organisasjonen Svinesundskomitéen mener det haster å få på plass tiltak. Forrige uke arrangerte de et møte med Norges Lastebileier-Forbund og Tullverket.

Det har åpnet opp for en god dialog mellom nabolandene, mener Leder i Svinesundskomitéen Cecilia Nilsson. Hun er spesielt bekymret for trafikksikkerheten.

– Hvis man har en fil på E6 blokkert i flere kilometer, så kommer ikke nødetatene fram hvis det skjer en trafikkulykke. Det kan koste liv, sier Nilsson.

Leder i Svinesundskomitéen, Cecilia Nilsson, mener det kan være livsfarlig med lange køer fordi det kan hindre nødetatene i komme fram dersom det oppstår en ulykke. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Hun legger også vekt på at det er et stort kostnadsspørsmål.

– Når lastebilene står stille i flere timer, koster det 1.000 kroner per time. Det blir store summer som til slutt havner hos bedriftene. Men endelig har Tullverket vist et engasjement, så vi håper de forstår viktigheten i dette og vi kommer til å følge opp dette.