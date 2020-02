Lastebil ved Svinesundbrua lekker diesel – E6 inn i Norge vil være stengt i timesvis

En lastebil har kjørt inn i autovernet på E6 ved Svinesundbrua. Nødetatene fikk melding om ulykken klokka 07.20. Det lekker ut diesel på stedet.

– Lastebilen blokkerer hele veibanen og lekker mellom 50 og 100 liter diesel, det er en stor lekkasje, sier Thomas Fuxborg, politiets pressetalsperson i region Väst til Bohusläningen.

Det er ikke meldt om personskade, men E6 inn i Norge er stengt.

– Det er total stopp i nordgående retning. En lastebil lekker diesel, og det er et stort arbeid som pågår. Innen det er klart, kan vi ikke slippe forbi noen, sier pressevakt Alexandra Elias ved svenske Trafikvärket til NRK.

Hun anslår at veien ikke vil åpnes før klokka 15.

– Vi ser at det allerede er ganske lange køer, sier Elias.

En lastebil har kjørt i autovernet ved Svinesundbrua. Det lekker diesel på stedet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Rainer Prang / NRK

Svært glatt på stedet

Vegtrafikksentralen Øst i Norge opplyser til NRK at bergingen av lastebilen er igang. Et norsk bergingsselskap er på jobben.

Ifølge svensk politi er det svært glatt på veien.

Det er mulig for personbiler å kjøre via den gamle Svinesundbrua. Denne brua er imidlertid ikke tillatt for lastebiler, og det er ventet lange køer med vogntog utover dagen.

Norske nødetater dro hjem

Norske nødetater kom til stedet, men siden uhellet hadde skjedd på svensk side, overtok de svenske nødetatene.

– Vi rykket ut og kontaktet samtidig svensk politi. Da hadde de også enheter på vei. Vi fikk avklart at det var på deres område og sendte våre enheter hjem, sier operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt.

– Vi har ikke fått meldinger om noen trafikale utfordringer på norsk side av grensa, legger hun til.