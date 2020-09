Lange køer på E18 – kan ta timevis før det løser seg

Hendelsen skjedde like før klokken 5 mandag morgen.

Ifølge politiet kjørte en lastebil inn i midtrabatten og tok med seg en lyktestolpe på E18 retning Oslo ved Kjellstad i Lier.

Køene er lange og påvirker morgentrafikken mot Oslo. De har også forplantet seg til flere veier i drammensdistriktet.

Bergingen av lastebilen kan komme til å ta flere timer. Foto: NRK-Tipser

Selskapet som skal stå for bergingen av lastebilen sier det kommer til å ta lang tid før de er ferdige.

– Dette kommer til å ta timevis, sier Espen Arntzen i bilbergingsselskapet Autoassistance til Drammens Tidende.

Han forteller til avisen at før lastebilen kan berges, så må den sikres slik at den ikke velter når autovernet klippes opp. Arntzen forteller til NRK at de nå venter på brannvesenet, som skal bistå i arbeidet.

Også på E134 er det køer som følge av velten på E18. Foto: Tipser

Stenger felt i motsatt retning

Av sikkerhetsmessige grunner må man også stenge et av feltene i sørgående retning på E18, bekrefter Arntzen.

Vegtrafikksentralen ber bilister om å kjøre om fylkesvei 282 eller velge hjemmekontor om det er mulig.

Politiet melder at føreren av lastebilen har blåst over lovlig verdi og at vedkommende blir anmeldt for kjøring i påvirket tilstand.