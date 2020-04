Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var en veldig fin start på dagen. Håret var ikke akkurat slik man skulle ønske at det så ut. Men nå har jeg fått pelset meg litt, så da blir alle fornøyde, smiler Svein-Erik Olsen.

NYKLIPT: Svein-Erik Olsen var fornøyd etter å ha fått stusset håret etter sju uker. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Over hele landet har frisørkunder ventet utålmodig på å få farget håret, tatt tupper og frisket opp det som for mange har blitt uregjerlige såter de siste seks-sju ukene.

– Når du har gått i to måneder uten å få klippet deg, så blir det jo hårreisende, ler Trond Halvorsen.

Han møtte tidlig opp hos Haircuts i Fredrikstad for å få ryddet opp i koronasveisen.

– Det startet med tre kunder, men det ble fort bare flere og flere. I åttetiden var det rundt 20 stykker her. Da var det litt kaos og 10 centimeter mellom folk. Alle skulle fikse håret, sier han.

KØ: Frisørsalongen tillater kun åtte kunder inne i lokalet samtidig. Her sitter seks kunder og venter på en ledig stol. Flere kunder måtte vente på utsiden. Foto: Birger Kjølberg/NRK

– Desperate

Omtrent samtidig dukket Kurt Nilsen opp ved samme salong. Han regnet med at det skulle holde å møte opp klokken 8.

– Jeg trodde at jeg var tidlig ute, men da jeg kom hit, var det allerede 20 personer før meg. Det er nok mange mennesker som er desperate etter å få fjernet litt hår, sier han.

VENTER: Kurt Nilsen var tidlig på plass for å klippe seg mandag morgen. Men han måtte likevel stå på utsiden og vente fordi salongen allerede var full. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Daglig leder Vilde Haslestad ved Haircuts i Fredrikstad er glad for at frisørene har fått lov til å åpne igjen – selv med en rekke ulike smitteverntiltak.

– Vi har fått noen A4-sider med ekstra ting vi må passe på. Men det er bare å bruke dagen på å komme seg inn i rutinene. Det er jo en ekstra rar situasjon, så jeg tenker jo at kundene har litt forståelse for det.

Hvordan var det her da du kom på jobb?

– Jeg måtte levere i barnehagen først, så jeg var her etter at vi hadde åpnet. Da var det 15 i kø. Så da var det bare å sette i gang og jobbe med å få kortet ned køen, sier hun.

PLASS: Det var god plass mellom kundene da frisørene fikk åpne igjen mandag. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Stortingsrepresentant: – Har lært å bruke caps

Blant de aller første som benyttet anledningen til å klippe håret da frisørene igjen kunne åpne sine salonger, var stortingsrepresentant Tage Pettersen (H).

– Jeg var veldig tidlig ute og jeg fikk vel time en halvtime før de egentlig åpnet. Jeg har aldri brukt caps før, men jeg har lært meg å bruke det den siste tiden. Det sier vel sitt, sier Pettersen.

Han understreker at det har vært en vanskelig tid for mange frisører etter at de ble tvunget til å stenge for snart sju uker siden.

Pettersen er glad for at man har fått på plass ordninger som gjør det mulig for dem å åpne igjen.

– Det er nok mange frisører og kunder som er glade i dag. Jeg har vært veldig opptatt av at frisørene skulle ivaretas og har selv bidratt med penger til frisøren mins mens det har vært stengt, sier han.

NYKLIPT: Stortingsrepresentant var svært tidlig ute med å sikre seg en frisørtime mandag morgen. Til venstre står Pettersen rett før timen, mens resultatet er til høyre. Foto: Privat

Må bli hjemme ved symptomer

Retningslinjene sier blant annet at ansatte skal bli hjemme eller forlate arbeidsplassen umiddelbart dersom de utvikler feber eller symptomer på luftveisinfeksjon. Virksomheten kan ikke ta imot kunder med slike symptomer eller som er i karantene eller isolasjon.

Myndighetene opplyser videre at det er viktig at virksomhetene har oversikt over hvilke kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid.

Ved timebestilling skal kundene få informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke regler som gjelder. Alle ansatte må være kjent med tiltakene.

Helsedirektoratet har laget en veileder som beskriver hvordan de kan etterleve kravene og forebygge smitte.