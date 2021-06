Lan Marie Berg fratrer som byråd fredag: – Vemodig å slutte

– Jeg skal ikke late som om det ikke er vemodig å slutte. Når jeg går ut av Rådhuset i dag, er det plutselig mye som ikke er mitt ansvar lenger, skriver Lan Marie Berg i et Facebook-innlegg.

Klokken 14.00 fredag, to dager etter at mistillitsforslaget mot henne ble vedtatt, fratrådte hun som byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Det føles merkelig, men kanskje også litt lettende. Men det som gir meg mest ro, er vissheten om at Oslo vil styres videre av mennesker som er drevet av den samme fremtidstroen som jeg aldri vil slippe fatt i.

Byrådet i Oslo gikk av onsdag denne uken. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) takker Berg for jobben hun har gjort som byråd i nesten seks år.

– Hun er en dedikert politiker som jobber for å få gjennomført sine saker til det beste for innbyggerne i Oslo. Jeg ønsker henne lykke til videre som stortingskandidat til høsten.

Berg er førstekandidat på Oslo-listen til MDG og får etter all sannsynlighet plass på Stortinget til høsten.

– Det er ikke noen hemmelighet at jeg hadde planlagt å gå av som byråd etter sommeren for å vinne valget og sikre en stor grønn gruppe for Stortinget, sa hun onsdag.

Vil peke ut byråd på mandag

Oslo kommune melder at byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) overtar ansvaret på miljø- og samferdselsområdet frem til nytt byråd er konstituert.

Det rødgrønne byrådet gikk av onsdag denne uken, etter at mistillitsforslaget mot Berg fikk flertall. 32 representanter stemte for, mens 27 stemte mot.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) overtar Lan Marie Bergs ansvarsområde inntil videre. Foto: Heiko Junge / NTB

Inntil et nytt byråd konstitueres, opererer byrådet som et forretningsministerium. Det er ordfører Marianne Borgen (SV) sitt ansvar å ta initiativ til at det dannes nytt byråd.

Borgen sier til Aftenposten at hun mest sannsynlig vil være klar til å peke på hvem hun mener bør forsøke å danne nytt byråd allerede mandag.

Forretningsministerium Ekspandér faktaboks Normalt er det den avtroppende regjeringen som fungerer som forretningsministerium etter at den har gått av eller søkt om avskjed, inntil en ny regjering kommer på plass.

Et forretningsministerium kan i de fleste tilfeller ikke ta nye politiske initiativer, eller fatte vedtak i saker som en ny regjering ikke kan gjøre om på.

Forretningsministeriet skal i størst mulig utstrekning begrense seg til å ta seg av de løpende «forretningene», altså oppgavene. Forretningsministerium i kommuner I overført betydning kan betegnelsen «forretningsministerium» brukes om et byråd (kommuneråd) eller fylkesråd, i norske kommuner og fylker med en parlamentarisk styringsform.

Byrådet fortsetter å fungere som et midlertidig byråd eller fylkesråd etter at det har gått av, inntil et nytt byråd eller fylkesråd er på plass. Det er bare Bergen og Oslo som har byråd. Kilde: Store norske leksikon

Flere klare til å overta

I går hadde ordføreren et møte med alle gruppelederne i bystyret, for å komme frem til hvem som skal få oppdraget.

Det største partiet i bystyret, Høyre, har signalisert at de er klare til å ta over makten.

– Jeg vil gå i dialog med vår bystyregruppe og andre partier for å se hva som er mulig å få til i situasjonen vi nå står i, sa gruppeleder Anne Haabeth Rygg til NRK i går.

Senterpartiets gruppeleder Bjørg Sandkjær sier at de gjerne vil inn i et nytt byråd.

Slik er mandatfordelingen i bystyret i dag Så mange representanter har hvert parti. Oppdatert juni 2021. H AP MdG SV R V FrP FNB KrF Sp Chaudrys gruppe Oslo kommunes nettsider

Arbeiderpartiets Frode Jacobsen regner med at det blir et nytt Ap-ledet byråd i Oslo.

– Jeg klarer ikke se at det blir noe annet utfall enn at Arbeiderpartiet, SV og MDG fortsetter i byråd, under ledelse av Raymond Johansen.

Hvis det blir et nytt byråd med den samme politiske sammensetningen som nå, må man finne en erstatter for Berg. Etter det NRK kjenner til ønsker MDG at det blir gruppeleder Sirin Hellvin Stav.