Forretningsmann kan få mildare straff: Dommar hadde konflikt med Skatteetaten

«I alle saker som blir behandla i norske domstolar, blir det gjennomført ei konkret vurdering av dommarens – eller dommaranes – habilitet. Dette gjeld uansett behandlingsform – det vil seie uavhengig av om saka blir avgjord etter skriftleg behandling, eller om det blir halde munnlege forhandlingar. Det er først og fremst opp til kvar enkelt dommar sjølv å opplyse om forhold som kan ha noko å seie for habilitetsvurderinga. I saker der det blir halde munnlege forhandlingar, får partane høve til å uttale seg om dommarens – eller dommaranes – habilitet. Det er viktig å understreke at omstende som kan tilseie at ein dommar er inhabil i éi sak, ikkje nødvendigvis gjer vedkommande inhabil i ei anna sak.

Det finst relativt sjeldan at inhabilitet hos ein dommar fører til oppheving av rettsavgjerder etter anke til høgare instans. Om ein meddommar som vart funnen inhabil i ei avgjerd frå Borgarting i 2017, vart informert om dette resultatet, er det ikkje mogleg for lagmannsretten å svare på. Ettersom problemstillinga oppstår så sjeldan, og ettersom omstenda rundt kvar enkelt sak nødvendigvis vil variere sterkt, eksisterer det ingen faste rutinar for vidareformidling av denne typen informasjon.»