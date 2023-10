Det var vært knyttet stor spenning til anken etter dommen som falt i Kongsberg-saken i juli.

Nå har Borgarting lagmannsrett besluttet å behandle anken.

– Vår klient tar dette til etterretning, og har vært forberedt på at det var et mulig utfall, sier politibetjentens advokater John Christian Elden og Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma.

– Jeg synes det er bra og ikke minst korrekt at den blir brakt inn til lagmannsretten. Dette er en naturlig avgjørelse, sier Morten Kjensli, som er bistandsadvokat for den ene fornærmede i saken, Kevin Simensen.

Bistandsadvokat Morten Kjensli, sammen med Kevin Simensen. Kjensli mener det er korrekt å bringe saken inn for lagmannsretten. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Kjensli sier at han har pratet med sin klient.

– Han tar beslutningen til etterretning og er fornøyd med at saken tas opp igjen.

Det er foreløpig ukjent når saken skal behandles i lagmannsretten.

Spesialenheten, som tok ut tiltalen, er glade for at lagmannsretten vil behandle anken.

– Det er prinsipielt viktig at å få avklart hvilke rammer politiet har for voldsanmeldelse, sier påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten, Marit Oliver Storeng.

Var tiltalt for grov kroppskrenkelse

Politibetjenten var tiltalt for grov kroppskrenkelse og for å ha grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt.

Tiltalen ble skjerpet før saken skulle opp i retten. Politibetjenten erkjente ikke straffskyld.

Politibetjentens forsvarere, John Christian Elden og Heidi Reisvang. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Dommen falt i Buskerud tingrett i juli. Politibetjenten ble frifunnet på alle punkter i tiltalen.

– Vi er veldig skuffet, og det er klientene våre også, sa de fornærmedes bistandsadvokat Sidra Bhatti og Morten Kjensli etter at dommen falt.

– Hadde ikke noe annet valg

En overvåkningsvideo viser voldsepisoden fra oktober i fjor.

Videoen viser hvordan politibetjenten legger Kevin Simensen i bakken. Deretter slår han ham gjentatte ganger i hodet og på kroppen.

I tillegg slo politibetjenten Simensen og Kristian Pablo Teigen med batong. Teigen er også fornærmet i denne saken.

Politibetjenten mente han ikke hadde noe annet valg enn å slå Kevin Simensen, siden han opplevde Simensen som aggressiv.

– Det var for voldsomt for at jeg klarte å håndtere. Jeg oppfatter det som at vi mister kontroll, og jeg må begynne å slå. Jeg opplever at han ønsker å skade oss, sa politibetjenten.