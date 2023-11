Anna og Yuliia trengte å lære norsk: Nå er de journalister

– Krig er forferdelig, men du må fortsette å leve, du har bare ett liv. Du må gripe alle muligheter du får. Ikke sitt og vent. Vi kan leve nå og gjøre noe nå, sier Yuliia Babii.

Hun møtte venninnen Anna Kondratiuk for første gang da de to studerte journalistikk i hjemlandet for fire år siden.

Da Russland invaderte Ukraina i februar 2022, ble de to nødt til å flykte fra alt og alle de kjente.

– En dag er du hjemme med familien, og neste dag må du flytte til et annet land uten å vite hva som skjer eller hva du skal gjøre. Men du må bare fortsette å leve, sier Babii.

På «Lindmo» denne uken forteller de to 20 år gamle jentene om hvordan det var å reise fra venner og familie i hjemlandet og starte et helt nytt liv i Norge. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

De to visste lite om sitt nye hjemland. Språket kunne de slett ikke.

Og at de om ikke så lenge etterpå skulle jobbe som journalister for en norsk lokalavis, visste de enda mindre om.

Redaktør: – Måtte gi dem muligheten

Det er ansvarlig redaktør Bernt Frode Lyngstad i Sarpsborg Arbeiderblad som har gitt jentene muligheten til å jobbe som journalister i Norge.

I fjor høst ble han kontaktet av en dame i det ukrainske miljøet i Sarpsborg, som snakket varmt om en ung journaliststudent på Nav sitt introduksjonsprogram.

Hun presset på for at avisen skulle ta inn da 19 år gamle Babii, og senere Kondratiuk, på språktrening.

– Vi tenkte vi måtte gi dem muligheten. Vi skriver om bedrifter og foreninger som må ta samfunnsansvar, og da må vi også stille opp, sier Lyngstad.

Språktreningen gikk raskt over til sommervikariater som journalister.

Nå er jentene en del av redaksjonen.

Lager nyheter til ukrainere i Norge

De to ukrainske jentene har fått midler fra Fritt Ord for å starte opp et nyhetsprosjekt rettet mot andre ukrainere i Norge.

De lager nå artikler og videoer om ting som er innlysende for nordmenn, men som ukrainske flyktninger kan slite med å forstå.

– Sakene vi lager handler ofte om ting som økonomi og utdanning. Om ting som angår folk.

Sakene publiseres både på norsk og ukrainsk.

Anna Kondratiuk og Yuliia Babii sier det er viktig for dem å ha flest mulig seere og lesere.

Valentina Emelyanenko er leder av Ukrainsk Råd i Sarpsborg. Hun kjenner godt til de to journalistene.

Og hun setter pris på arbeidet de gjør.

– Det er vanskelig å komme til et nytt land. De som kom etter krigen, planla ikke dette. Det kom som et sjokk på alle, sier Emelyanenko.

– De to har på mange måter blitt vår stemme. Det er fint og nyttig å lese historier om andre ukrainere.

Sakene til Anna og Yuliia publiseres på Sarpsborg Arbeiderblads plattformer. Men de kan også publiseres i alle Amedias lokalaviser, i tillegg til Nationen og Nettavisen.

De har også opprettet egne video-kontoer på TikTok og Telegram under navnet «sa.ukraine».

Forteller om det norske systemet

Informasjonsbehovet blant ukrainere er stort. Siden krigens utbrudd har over 65.000 kommet til Norge. 29.000 bare i år. Det er flere enn Sverige, Danmark og Finland til sammen.

Journalistene sier at det bare i Sarpsborg bor over 250 ukrainere.

Anna Kondratiuk og venninnen Yuliia Babii jobber nå som fullverdige journalister i Sarpsborg Arbeiderblad. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

De to, som nå er 20 år gamle, har jobbet som journalister i Sarpsborg Arbeiderblad siden 1. oktober. Deres viktigste oppgave er å produsere nyheter for ukrainske flyktninger.

– Vi føler at vi hjelper våre folk. De kommer til Norge uten å vite noe som helst. Det største problemet er språk. Derfor er det viktig å publisere nyhetene på det ukrainske språket. Eldre folk kan ofte ikke engelsk heller, og da er det vanskelig å orientere seg i samfunnet, sier Kondratiuk til NRK.

Babii forteller at hun føler jobben de to gjør viktig.

De to skriver også for papiravisen. Her er en sak som Yuliia har skrevet.

Redaktøren er full av lovord om de to journalistene. Han sier at redaksjonen har lært mye av å ha dem hos seg.

– Vi ser at sakene de velger, er saker vi ikke hadde tenkt på selv. De lager saker om hvordan det er å føde barn i Norge. Det er ingen selvfølge at ukrainske kvinner vet gangen i det. De lager saker som på en fin måte forteller om det norske systemet. Det er veldig, veldig viktig, sier Lyngstad.

