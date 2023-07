Det er to år siden Magnus Petersen startet med oppdrett av sjøpung.

Sjøpung, også kalt tunikat, er et dyr som lever under havoverflaten.

Biolog og prosjektleder ved Pronofa, Magnus Petersen, startet den marine satsingen for to år siden. Foto: Ilja C. Hendel / PRONOFA ASA

Tanken var i første omgang å produsere dyrefôr, men da teamet startet varmebehandlingen av fôret fikk de andre ideer:

– Det var som om det gikk et lys opp i hodet til kollegaen min, om at «wow» vi må prøve å lage matprodukter av det her, forteller prosjektleder og biolog i Pronofa, Petersen til NRK.

Sammen med kokker og et team fra Sverige, som hadde lang erfaring med eksperimentering av sjøpungen, begynte Petersen prosessen med å utvikle en helt ny type kjøtt.

– Det er jo et produkt som er rikt på umami som igjen gir en slags kjøttsmak og det har vi utnyttet, sier Petersen.

Hva er tunikat? Ekspander/minimer faktaboks Tunikater er kappedyr som lever under havoverflaten.

Det finnes 80 arter bare i Norge, og den vanligste rundt norskekysten heter Ciona intestinalis.

Tunikater spiser plankton og kan bli opp til 30cm lange.

Tunikater er filterspisere, og voksne individer filtrerer rundt 3 liter vann for plankton i timen. Kilde: Pronofa

Tror det kan bli det nye kjøttet til taco-fredag

Lars Gulbrandsen er en av kokkene som har vært med på å utvikle kjøttet. Han har jobbet som kokk de siste 30 årene.

Kokken, Lars Gulbrandsen, tror tunikatkjøtt vil bli en god erstatning for kjøttet vi har i dag. Foto: HÅKON HOV MARTINSEN / NRK

– Jeg har vært med på å binde det sammen som menneskemat, som det å koble det sammen i forhold til munnfølelsen og hvordan det fungerer, forteller han til NRK.

Gulbrandsen påstår at produktet er i ferd med å bli så bra at det kan erstatte tradisjonelt kjøtt i fremtiden. Faktisk så bra at kokken tror kjøttet kan bli en ny suksess på taco-fredag.

– Vi ser jo det i restauranten, at de unge er veldig opptatt av disse tingene, som blant annet vegetarmat. Så at dette nye kjøttet kan erstatte det vi har, er jeg helt overbevist om.

– Utrolig bærekraftig

I tillegg til å være et helt nytt kjøttalternativ skal sjøpungen også trolig være verdens mest klimasmarte proteinkilde, hevder Petersen.

Klimaavtrykket skal være lavere enn for de fleste typer frukt og grønnsaker, og vesentlig lavere enn for andre typer kjøtt og fisk.

– Tunikater trenger verken landareal eller fôr ettersom det er en filtrerende art som står i sjøen og spiser plante- og dyreplankton, sier Petersen.

Ettersom tunikatkjøtt består av animalske proteiner, har det mange av de samme egenskapene som andre typer kjøtt. Foto: Pronofa ASA

Sjøpungen tar også indirekte opp karbon, nitrogen og fosfor.

Særlig nitrogen har vært et problem i Oslofjorden, med en femdobling av utslipp på 150 år, ifølge miljødirektoratet.

– Nitrogen fører til vekst av plankton, når den planktonet ikke blir spist opp eller filtrert så synker den til bunnen og råtner, sier Petersen.

Videre forklarer han at selve forråtnelsesprosessen bruker oksygen. Dette fører til lokale områder med lite oksygenrikt vann, som fører til at artene på bunn dør ut.

– Filtreringen fra tunikatene fører til renere vann, som bidrar til at sollys når dypere og gir økt vekst av tare, som er viktige oppvekstområder for blant annet fiske- og skalldyrslarver, forteller Petersen.

Han mener tunikatene kan være med på å løse problemet vi har i Oslofjorden.

– Et kinderegg av en næring

Fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken, Annette Lindahl Raakil, mener at den nye satsingen vil være et supert tilskudd for lokalt næringsliv.

Fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Raakli er positiv til tunikat satsingen. Foto: Morten Brakstad

– Det er jo kjempebra at man kan produsere sånne alternativer lokalt, det er jo mye mer bærekraftig enn produkter som er importert langveis fra, forteller hun til NRK.

Hun ser på det som en vinn-vinn situasjon, at man både kan rense fjorden og få til gode produkter.

– Det er et kinderegg av en næring, sier hun.

Pronofa har de siste årene solgt kjøttet til en rekke skoler i Sverige, og til høsten vil det nye kjøttet bli å se i utvalgte Rema 1000 butikker i Norge.