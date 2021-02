Lærere etterlyser kompensasjon for overtid under pandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– De er stressa, slitne og de føler ikke at de får fulgt opp elevene eller faget sitt. Samtidig har de bekymringer rundt egen situasjon og familie, sier Lill Eikrem.

Hun er ungdomsskolelærer i Rakkestad, og forteller om mange slitne kolleger.

Stort smittepress i mange kommuner har ført til stengte skoler og raske endringer. Det har krevd ekstra innsats fra landets lærere.

– Man kan ikke si at en hel yrkesgruppe skal jobbe på dugnad i nesten et helt år, sier Eikrem.

Lærere har en arbeidsavtale som innebærer undervisning, forberedelser og retting. Alt arbeidet må ikke gjøres på skolen og er derfor ikke like synlig.

Avtalen gjør også at lærere ikke er like vant til å kreve overtid fordi de har denne arbeidstidsavtalen.

Under pandemien må lærere lage opplegg både for hjemme- og skoleundervisning. Det krever mye ekstraarbeid. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Etterlyser overtidssystem

I en undersøkelse utført av Respons Analyse for Utdanningsforbundet, svarer ni av ti at de ikke har fått kompensasjon for ekstraarbeid under pandemien.

12.000 lærere svarte på undersøkelsen, som er gjengitt i Utdanningsnytt.

– Dette har vært og er et maraton for våre medlemmer, sier Johannes Bjørset Aagaard.

Johannes Bjørset Aagaard forteller at det til tider har vært mye frustrasjon blant medlemmene i Utdanningsforbundet. Foto: Utdanningsforbundet

Han er leder for Utdanningsforbundet i Viken. De etterlyser nå et system for hva som utløser overtid for lærere under pandemien.

– Lærere har merket en ganske stor økning i arbeidsbelastningen under pandemien. Uforutsigbarheten gjør også at det er veldig korte frister. Det har til tider vært en del frustrasjon, sier Aagaard.

– Må ha en fordeling av midlene

Norske kommuner har fått flere koronamilliarder fra regjeringen.

Eva Andersen er lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Lier. Foto: Privat

I Lier kommune er man nå i dialog om et system for hva som kan betegnes som ekstraarbeid under pandemien, forteller lokallagsleder i Utdanningsforbundet der, Eva Andersen.

– Hvis vi for eksempel skal lage opplegg både for hjemmeskole og for klasseromsundervisning, blir det ganske mye. Det oppleves ganske voldsomt, sier Andersen.

Og det er utfordrende for kommunene å fordele koronamidlene på en god måte.

Kari-Ann Dale er kommunalsjef for oppvekst i Lier kommune. Foto: Lier kommune

– Vi har fått noe kompensert av staten, men ikke tilsvarende det vi har hatt av ekstrautgifter. Vi må se på hvordan vi kan få til en rettferdig fordeling, sier Kari-Ann Dale, oppvekstsjef i Lier kommune.

Ungdomsskolelærer Lill Eikrem håper at det vil bli en tilsvarende dialog i hennes kommune.

– Jeg tenker at vi må sette oss ned og se på hvordan vi skal gjøre dette. Når det er trang økonomi må man ha en type fordeling av midlene, sier Eikrem.