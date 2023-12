Etter to skyteepisoder i helgen, og en stor økning av voldshendelser i Oslo, er byrådsleder Eirik Lae Solberg bekymret.

– Det er en bekymringsfull utvikling, når det er skyting midt i Oslo sentrum. Det er nødt til å snu.

Han mener politiet i Oslo må få flere ressurser, for å forebygge kriminalitet i hovedstaden.

– Det er ikke noe tvil om at vi trenger mer ressurser. Her har Stortinget og regjeringen et viktig ansvar, sier Solberg.

Over dobbelt så mange knivstikkinger

Også antallet knivstikkinger har økt.

I 2022 ble det registrert 21, mens det har vært 52 hittil i 2023.

Det viser NRKs egen oversikt over krimhendelser.

Politiinspektør i Oslo, Grete Lien Metlid, forteller at de utfordres på kapasitet hver dag.

– Men når slike hendelser skjer kraftsamler vi, og prioriterer dette øverst. Det er generelt krevende. Men vi får se hva det endelige budsjettet blir.

Politiinspektør i Oslo, Grete Lien Metlid, sier det skal være er viktig å oppklare alvorlige voldshendelser. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Nødt til å styrke politisatsen

Byrådsleder Eirik Lae Solberg er bekymret for at flere unge mennesker går rundt med kniv eller skytevåpen.

– Vi er nødt til å styrke politisatsen i Oslo. Både for å forebygge, men også for å reagere når det brukes skytevåpen. Det er alvorlig.

Han sikter til at antall utdannede politifolk som jobber i Oslo har gått ned det siste året. Det ligger det også an til neste år, i det nye budsjettet som er vedtatt.

Slik kan det ikke være når oppgavene til politiet stadig blir større. Det blir også et stadig mer krevende kriminalitetsbilde, ifølge Solberg.

SINSEN: Det ble avfyrt skudd på Sinsen i Oslo søndag kveld. Foto: JOHAN MOEN / NRK

Får 15 millioner til forebygging

Solberg er glad for at politiet får 15 millioner kroner til forebygging av ungdomskriminalitet i 2024.

Men det holder ikke, sier han.

Politiet må bli sterkere, ikke svekket, mener han.

– Det må det for å forebygge kriminalitet, sånn at Oslo også i fremtiden kan være en trygg by, sier han.

Han mener at hovedstaden fortsatt er trygg, men peker på en utvikling i feil retning.

SKUDD PÅ KARL JOHAN: Søndag kveld ble en person skutt på i Oslo sentrum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Politiinspektør Metlid forteller at de må gjøre prioriteringer hver dag.

– Vi gjør vanskelige valg, og det er krevende i det daglige. Men vi gjør det vi kan, og når det er alvorlige hendelser skal vi sette inn ressurser slik at vi oppklarer det.

At politiet prioriterer de mest alvorlige sakene gjør at de har en relativt høy oppklaringsprosent.

Samtidig må da andre ting prioriteres ned.

– Politiet sier selv at strikken er trukket veldig langt, og du kan ikke strekke den langt uten at den ryker, sier byrådslederen.

NRK har vært i kontakt med justisdepartementet. De har varslet en kommentar til saken på et senere tidspunkt.