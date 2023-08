I denne familien stiller alle til valg for forskjellig parti

De håper alle de vinner årets kommunevalg i Fredrikstad.

Men flere av dem vil bli skuffa.

De bærer samme etternavn: Laabak.

To av dem er brødre, den tredje er nevø.

Bjørnar stiller til valg for Fremskrittspartiet, broren Jorulf for Høyre og nevø Simon for Arbeiderpartiet.

– Jeg har fått mye råd og tips, og hatt mange samtaler om politikk. Det er lett at samtalen dreier seg over på det, forteller Simon.

Alle tre har de siste fire årene hatt plass i bystyret i Fredrikstad.

Tonen sitter løst og det er mye latter når de tre samles. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Kan miste ordføreren

Fredrikstad har tradisjonelt sett vært en Arbeiderparti-styrt kommune. Men nå kan Høyre ta over makta for første gang på 100 år. Det viser NRKs bymåling for juni.

Arbeiderpartiet har også tapt terreng i flere industrikommuner i landet.

Det kan det være flere grunner til, mener Simon.

– Før var det vanligere at man stemte som foreldrene sine, og de fleste foreldrene har tradisjonelt stemt Arbeiderpartiet, sier Simon.

– Ikke i vår familie, svarer Bjørnar raskt.

Simon tror trenden har snudd og at unge nå tar egne valg.

– Det handler ikke bare om politikken nasjonalt, men en trend gjennom mange år at man skiller seg mer fra foreldrene sine.

Selv om de er uenig om mye liker de å diskutere politikk med hverandre. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Unge har andre velgervaner

– Det er all grunn til å tro at ungdom i dag ikke bare lar seg påvirke av foreldrene, men også lar seg påvirke av andre ting når de stemmer, sier Johannes Bergh.

Han er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.

Bergh forklarer at unge har andre velgervaner enn voksne.

– Hvis vi ser på de siste valgene så stemmer de unge litt mer rødgrønt enn befolkningen ellers. De stemmer i større grad på partier som SV, MDG og Venstre.

Bestefar i KrF

Simon ble tidlig bitt av den politiske basillen.

Da han gikk i 8. klasse fikk han være med onkel Bjørnar på jobb på rådhuset. Allerede da skjønte han at de borgerlige partiene ikke var noe for ham.

– Jeg stilte opp i AUF-T-skjorte og ble bare enda tryggere i min overbevisning om at jeg tilhørte riktig parti.

Det var ingen tvil om hvem Simon støttet da han besøkte onkelen på rådhuset. På plakaten på veggen er det bilde av tidligere partileder i Frp Siv Jensen. Foto: Bjørnar Laabak

Men de mange diskusjonene rundt middagsbordet har hjulpet 22-åringen å se flere sider av debatten.

– Det har alltid vært en åpen diskusjon og stor takhøyde for ulike meninger under familieselskap, skyter Jorulf inn.

For pappaen til Simons onkler, Leif Bjarne Laabak, var også politiker: For Kristelig Folkeparti.

Han gikk bort i 2005.

I lommeboken har Simon bilde av bestefaren og bestemoren sin. Han husker godt de gode samtalene. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Politisk engasjement har gått i arv, men ingen av Laabak-ene tror det er grunnen til at de selv har blitt aktive i politikken.

– Da hadde vi kanskje vært KrFere vi også. Det var alltid samfunnsspørsmål som var viktig, sier Bjørnar.

Lavere valgdeltakelse blant unge

De mener det er viktig å engasjere seg i samfunnet, selv om de er uenig med hverandre.

– Det er viktig å tvinges til å reflektere mer over dine egne standpunkter, og deretter kunne gjøre seg opp en mening om man er enig eller ikke, sier Simon.

Simon Laabak er 8.-kandidat for Fredrikstad Arbeiderparti. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Unge på Simons alder stemmer sjeldnere enn resten av befolkningen. Bare 47 prosent av de unge i aldersgruppen 20–24 år stemte i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019, viser tall fra SSB.

– Jeg tror litt av utfordringen er at unge er lei av å oppleve at politikere driver å hakker på hverandre.

Det har politikere og media noe av skylden for, mener han.

– Vi bruker ofte store og flotte begreper, og alle gjør det. Men det er nok reelle forsøk på å få frem skillelinjer og hva som skiller partiene fra hverandre.

Bilde av Leif Bjarne Laabak har Simon alltid med seg. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Om en knapp måned vil familien få svar på hvem som har klart å overbevise velgerne.

– Det er en ting vi innfører i familien etter hvert, Simon. Det har du ikke fått med deg, men alle må stemme på eldstemann, sier Bjørnar og de to andre ler.