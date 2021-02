Kvinne varetektsfengslet etter å ha vist fram falsk koronatest

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kvinnen ble sjekket under en utlendingskontroll politiet i Oslo gjennomførte torsdag. Hun viste fram en negativ koronatest som gjorde at politiet fattet mistanke. Testen var utført av et svensk firma som utfører koronatester.

– Ved henvendelse til firmaet har politiet mottatt en bekreftelse på at attesten er forfalsket, skriver Oslo tingrett i kjennelsen.

Internering

Kvinnen innrømmet forholdet med den falske testen, men nektet straffskyld etter siktelsen om brudd på smittevernloven og covid-19-forskriften. På det grunnlaget fant tingretten grunn til å fengsle kvinnen i fire uker.

En annen kvinne på 23 år ble også pågrepet i utlendingskontroll torsdag. Hun ble også stanset med det politiet mistenker er en falsk koronatest. Kvinnen ble lørdag plassert i internering i påvente av utsendelse fra Norge.

En kvinne ble pågrepet i utlendingskontroll, etter mistanke om falsk koronatest. Foto: Sunniva Skjeggestad / NRK

– Fremstilte ble pågrepet av politiet i Oslo 4. februar 2021 i forbindelse med en utlendingskontroll, der det ble avdekket brudd på smittevernlovgivningen og mistanke om salg av seksuelle tjenester, samt mistanke om forfalskede covidattester, skriver Oslo tingrett. Tingretten ga politiet medhold i kravet om internering fram til 13. februar.

I grunnlaget for interneringen oppgir retten hensynet til folkehelsen, og fordi myndighetene har iverksatt beskyttelsestiltak i forhold til egne borgere.

