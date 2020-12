Kvinne pågrepet for å ha ødelagt bevis i drapssak

– Kvinnen er siktet for motarbeidelse av etterforskingen ved å ødelegge gjenstand som kan ha betydning som bevis i saken. Hun er ikke siktet i drapssaken, sier politiadvokat Torgeir Lutro i en pressemelding.

Kvinnen er siktet for å ha påvirket bevis. Kvinnen har ifølge politiet en ikke-familiær relasjon til en 33 år gammel mann som ble pågrepet allerede i sommer.

Drept i eget hjem

Det var 12. juli i år at 43 år gamle Christian Halvorsen ble funnet drept utenfor sitt eget hjem i Askim. Politiet har bekreftet at han døde av skuddskader, men lenge var det uklart hvor drapsvåpenet befant seg.

To uker etter drapet ble to personer pågrepet i saken. En av dem, en 33 år gammel mann, er fremdeles varetektsfengslet. Han har ifølge politiet erkjent befatning med drapet i avhør, men erkjenner ikke straffskyld.

Det er en venn av den siktede 33-åringen som nå er pågrepet. Forsvarer Jan Kildahl sier den 38 år gamle kvinnen har bekreftet de faktiske forhold.

– Hun erkjenner likevel ikke straffskyld. Hun sier hun ikke har hatt kjennskap til at det hun ødela hadde sammenheng med en drapssak, sier Kildahl.

Kvinnen er løslatt.

Har funnet drapsvåpenet

I november fikk politiet hjelp av dykkere fra sjøforsvaret til å søke etter drapsvåpenet i et lite tjern i Askim.

Politiet bekrefter nå at det ble funnet et våpen under søket, og at dette er undersøkt av teknikere fra Kripos.

– Politiet har konkludert med at dette er drapsvåpenet. Av hensyn til etterforskingen kan vi ikke være mer spesifikke rundt hva slags type skytevåpen det er snakk om, sier Lutro i pressemeldingen.

Dykkere fra sjøforsvarets minedykkerkommando fant et våpen da de gjennomsøkte et tjern i Askim i november. Nå bekrefter politiet at dette er drapsvåpenet. Foto: Birger Kjølberg/NRK

I sommer ble også en annen mann pågrepet i saken. 50-åringen har formelt fortsatt status som siktet, men ble sluppet fra varetekt allerede i midten av oktober. Politiet opplyser at mistanken mot ham er svekket.