Kvinne knivstukket i Fredrikstad

Politiet fikk melding klokken 16.05 om at en kvinne i 50-årene har blitt knivstukket i Fredrikstad søndag ettermiddag.

Kvinnen, som har blitt påført stikkskader i mage og bryst, ble kjørt til Sykehuset Østfold for behandling. Like før klokken 22 melder politiet at kvinnen er utenfor livsfare og at tilstanden hennes er stabil.

Gjerningsmannen ble kort tid etter hendelsen pågrepet av politiet. Han er nå siktet for drapsforsøk, opplyser politiadvokat Thor Larsen til NRK.

– Politiet søker ikke etter ytterlige gjerningspersoner. Man vil fra politiets side gjøre tekniske og taktisk undersøkelser på stedet utover kvelden. Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå ut med mer informasjon, sier Larsen.

Ifølge politiet skal mannen og kvinnen ha en relasjon.