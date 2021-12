Kvinnen tilstod i retten at hun drepte broren. Han ble drept i søsknenes felles leilighet i Halden i mai.

Aktor la ned påstand om at kvinnen skulle dømmes til 11 og et halvt år fengsel under rettsaken.

Nå er hun dømt til 11 års fengsel og til å betale oppreisning på 600.000 kroner til de etterlatte.

– Jeg synes kanskje det var litt lite tilståelsesrabatt, men ellers er det som forventet, sier forsvarer Kristin Morch.

Hun sier det ikke var noen overraskelser med dommen. Ifølge Morch vil de trolig ikke anke.

Riksadvokaten skal ta stilling til anke

– Det er riksadvokaten som skal avgjøre om straffen skal godtas eller ikke. Dommen vil bli oversendt til riksadvokaten, sier statsadvokat i saken Erik Førde.

I retten forklarte kvinnen at de drakk svært mye alkohol den kvelden. Hun var den fulleste. Søsknene feiret kvinnens bursdag sammen med moren.

I dommen fra Søndre Østfold tingrett står det at de legger vekt på at tiltalte har tilstått. De påpeker at dette har gjort at politietterforskningen og rettsbehandlingen har blitt mindre omfattende.

UNDERSØKELSER: Krimteknikere jobbet på stedet samme kvelden som drapet skjedde. Foto: Johnny Larsen

– En familietragedie

– Dette kan med rette kalles en familietragedie, sa statsadvokat Erik Førde i Søndre Østfold tingrett denne uken.

Kvinnen forklarte i retten at hun ikke husker hvorfor hun knivstakk broren. Mannen døde av indre blødninger etter å ha blitt stukket i brystet.

– Jeg husker ikke hvorfor, men jeg må ha tenkt noe. Jeg satt i lenestolen og gikk deretter for å hentet kniven. Den turen husker jeg ikke, sa kvinnen.

Store styrker fra politiet rykket 3. mai ut til et nabolag i Halden sentrum etter melding om en alvorlig voldshendelse. Politiet ble varslet av akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Det var kvinnen selv som ringte AMK.

Inne i leiligheten fant de en mann i 40-årene med alvorlige skader. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men mannen ble erklært død på stedet.