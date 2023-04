Kvinne funnet med mulige stikkskader på Grønland i Oslo

Kvinnen er i slutten av 20-årene, og ble funnet med blødende skader i hodet på Grønland i Oslo.

– Det er mest sannsynlig stikkskader eller lignende. Ettersom vedkommende blir kjørt til sykehus og ikke til legevakten går jeg ut fra at det er noe mer alvorlig, sier Sven Christian Lie, operasjonsleder i oslopolitiet.

Kvinnen var bevisst da hun ble funnet. Politiet søker i området med flere patruljer, men har ikke funnet noe våpen til nå.

De har tatt kontroll på to personer etter hendelsen.

– Det er en mann og en kvinne. Vitneobservasjoner med beskrivelse av klesdrakt og lignende gir oss grunn til å tro at vi har tatt kontroll på de to riktige personene. Vi har ingen indikasjon på at det er flere personer som vi leter etter per nå, sier Lie.

Kvinnen er pågrepet i saken, mens mannen har status som vitne.

Det er ikke kjent om det er noen relasjon mellom kvinnen og de to mistenkte. De er i kontakt med flere vitner for å avklare hva som har skjedd.