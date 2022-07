Kvinne funnet død i bil i Askim – sjåføren siktet for uaktsomt drap

Tilfeldig forbipasserende varslet tirsdag morgen nødetatene om at de hadde funnet en hardt skadd kvinne i en bil i utkanten av Askim sentrum.

– Det er en bred etterforskning for å finne ut av hva som har skjedd. Det er foreløpig veldig uklart, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NRK.

I en pressemelding skriver politiet at føreren av bilen er siktet for uaktsomt å ha forvoldt kvinnens død. Politiet skriver også at det skal ha skjedd et sammenstøt, uten at de går nærmere inn på hva det betyr.

Politiet bekrefter også at kvinnen og den siktede kjenner hverandre.

Erklært død

Politiet fikk meldingen klokken 05.15. Da nødetatene kom til stedet, var vitner allerede i gang med å utføre hjerte- og lungeredning.

– Dette ble overtatt av ambulansepersonellet, men personen ble erklært død etter kort tid. Avdøde er en kvinne i 40-årene, sa oppdragsleder Jo Rennemo Jellum ved Øst politidistrikt til NRK i sjutiden.

Sjåfør avhøres

Politiet har sperret av åstedet, som er en busslomme ved fylkesvei 115 i utkanten av Askim sentrum. Krimteknikere er på stedet for å sikre spor.

Kvinnen ble funnet i en bil nord i Askim sentrum, i nærheten av Grøtvedt skole.

Personen som kjørte bilen kvinnen ble funnet i, var på stedet da politiet kom. Han ble tatt med inn til politistasjonen for avhør.

– Så vidt vi vet, var det ikke flere enn de to i bilen. Det var andre vitner som kom til stedet som ringte nødetatene. De vil også bli avhørt, sier Sandberg.