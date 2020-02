Kvinne døde etter fallulykke under fest i Oslo

– Ut fra vitneforklaringene har vi fått opplyst at var en fest i en leilighet og at det er snakk om en ulykke. Personen har falt fire etasjer ned. Det ble startet hjerte- og lungeredning, men personen ble erklært død av helsepersonell klokken 2.02, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til NTB.

Han opplyser at det var en kvinne i 20-årene som døde og at de pårørende er varslet.

Det var ti personer på festen, men det er usikkert hvor mange som så fallet.

Politiet opplyser at det er for tidlig å si noe om hva som skjedde før ulykken.

AMK fikk melding om ulykken klokken 1.39.

– En person skal ha falt ut av et vindu og ned på gaten. Ambulansepersonell jobber med vedkommende. Vi er i kontakt med vitner om hendelsen, lød første melding fra politiet i Oslo klokken 1.54.

Et kvartet senere meldte politiet at personen var omkommet og at vitner ble ivaretatt av helsepersonell.