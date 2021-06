14.000 kvadratmeter til tross: Her får kun 50 personer se fotball-EM

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det viser urimelighetene som ligger i gjenåpningsplanen til Oslo, sier daglig leder Geir Oterhals i Fotballfesten på Kontraskjæret.

Fredag kveld startet fotball-EM. For mange Oslo-folk betyr det utepils, god stemning og fotball på storskjerm de neste ukene.

Serveringsstedet Lekter'n på Aker Brygge har sitteplasser til 400-500 personer under kampene, forteller eier og administrerende direktør Joppe Gjelseth.

Mens på Kontraskjæret, som ligger et lite steinkast unna, får den populære Fotballfesten kun lov til å slippe inn 50 personer.

Årsaken er Oslos koronaregler for utendørsarrangement.

– Det synes jeg er utrolig synd. Vi er heldige som får vise kampen til våre gjester siden vi er et serveringssted fra før. Vi føler veldig med Kontraskjæret i denne saken, men gleder oss på egne vegne til å vise EM til våre gjester, sier Gjelseth.

Mange tok turen til Lekter'n for å se åpningskampen på storskjerm fredag kveld. Lekter'n har vanligvis plass til 1000 personer, men på grunn av koronarestriksjoner er antallet halvert. Serveringsstedet skal vise alle EM-kampene på storskjerm.

Håpte i det lengste

Oterhals er skuffet over at Oslo-byrådet ikke åpnet mer opp denne uken.

Han håpet i det lengste at de kunne slippe inn flere fotballglade publikummere på Kontraskjæret, som er på over 14.000 kvadratmeter.

– Vi er ikke imot smittevern, vi synes det er fint med restriksjoner og vil at smitten går bort, men hadde håpet på 3 x 200 personer, sier han.

Høymagasinet ligger i likhet med Kontraskjæret også ved Akershus festning, men regnes ikke som et arrangement siden det er et serveringssted. Foto: Martin Leinaas / NRK Foto: Martin Leinaas / NRK

Oterhals sier de har fulgt nøye med på alle parameterne som Oslo-byrådet har vært opptatt av. Smittede, innlagte og vaksinerte.

– De går riktig vei alle sammen. Ja, det var et utbrudd blant russen, men dette var veldig lokalt og ikke en ny bølge, sier han.

– Byrådet varslet at de skulle gjøre endringer 10. juni, men valgte å gå ut tre dager før og ikke gjøre noe.

Slik så det ut på Kontraskjæret under VM-semifinalen mellom Frankrike og Belgia i 2018. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Skjønner frustrasjonen

Den kontrollerte og forsiktige gjenåpningen av Oslo har så langt vært vellykket. Men tirsdag trykket byrådsleder Raymond Johansen på pauseknappen.

Årsaken er enkelte utbrudd den siste uken, blant annet hos russen. Dagens koronatiltak er derfor forlenget til og med 18. juni.

Men håpet er at byrådet kan gå videre til trinn 3, som også omfatter lettelser på arrangement, allerede neste uke.

– Hvis vi tar et lite skritt i en usikker situasjon, risikerer vi at vi ikke kan ta et stort skritt neste uke. Det vil også gå utover Fotballfesten, sier Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

– Jeg skjønner frustrasjonen til Oterhals og andre arrangører. Men det at vi holder litt igjen nå, tror jeg vil gagne arrangørene i det lengre løp.

Raymond Johansen om hvorfor Oslo ikke åpner mer opp Du trenger javascript for å se video.

Mer info til uken

I Oslo er det i dag tillatt å ha 50 personer på arrangement utendørs når det benyttes faste, anviste plasser. For innendørsarrangement er maksgrensen 20.

På serveringssteder er det ikke et maksantall, men et krav om at både gjester og ansatte skal kunne holde minst én meter avstand til personer i annen husstand.

Dagens antallsbegrensing gjelder imidlertid også på serveringssteder dersom det er snakk om et arrangement, og ikke vanlig drift.

Byråd Omar Samy Gamal håper på flere lettelser til uken dersom smittesituasjonen tillater det. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge / NTB

På spørsmål om byrådet har vurdert å tilpasse reglene ut fra hva slags arrangement det er snakk om, og på hvor stort areal, svarer Gamal:

– Vi kommer ikke til å lage unntak for enkelte arrangement, men det går an å ha regler som forholder seg til arealet. Men dette må vi altså se nærmere på. Vi har behøvd noen dager til å se an smitteutviklingen, og kommer tilbake med mer informasjon om dette neste uke.