Kulturministeren rystet av NRK-sak: – Dette kan ødelegge liv

– Dette er rystende lesning, men jeg er dessverre ikke overrasket. Dette viser hvordan algoritmene i sosiale medier, og i dette tilfellet TikTok, jobber på en sånn måte at det er til stor skade for spesielt sårbare barn og unge, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

NRKs artikkel «TikToks muskelkraft» dokumenterer hvordan en 13 år gammel bruker som ønsker å bli mer muskuløs, raskt blir servert store mengder av én type innhold.

Etter fem timers sveiping består feeden hans av 90 prosent videoer som handler om å bygge muskler:

Trettebergstuen er skremt over hvor fort det går.

– Dette kan potensielt ødelegge livene til barn og unge for alltid, sier hun.

– Ansvarsfraskrivelse

Verdens mest nedlastede app har tidligere fått kritikk for å servere usunne mengder av for eksempel trening, slanketips og depressivt innhold. I fjor lovet TikTok å jobbe for å unngå dette:

«For mye av noe, om det så er dyr, treningstips eller personlig utvikling, passer ikke med den mangfoldige opplevelsen vi ønsker å skape.»

Trettebergstuen mener TikTok ikke følger opp sine egne løfter.

– Det er rystende, det er ansvarsfraskrivelse og det er skadelig. Dette viser nok en gang at vi trenger sterkere regulering av tech-gigantene, sier kulturministeren.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra TikTok, men selskapet har ikke besvart våre henvendelser. Tidligere har TikTok uttalt følgende til NRK:

«Vi er opptatt av å fremme et miljø der folk kan uttrykke seg om ulike emner, men som også beskytter mot mulige utfordrende eller triggende opplevelser.»

– Helt ned i niårsalderen

Kulturministeren får støtte av Maria Abrahamsen, også kjent som «TikTok-psykologen». Hun merker at plattformen som øker mest blant barn og unge er preget av et kroppsideal der gutter skal være svært muskuløse.

– Da kan det fort bli stor avstand mellom den kroppen man faktisk har som en pubertal gutt, og det man tror er idealet, sier hun.

TikTok-psykolog Maria Abrahamsen tror gutter i mindre grad enn jenter rapporterer om kroppspress. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Abrahamsen opplever at det er mest foreldre som tar kontakt og ber om råd for hvordan de kan hjelpe barn som tenker mye på trening. Og hun merker at det er foreldre til stadig yngre barn som spør.

– Før var det mest vanlig med de som var i puberteten. Nå ser vi jo at slike spiseforstyrrelser går langt ned i barneskolealder, altså helt ned i niårsalderen, sier hun.

Nordiske land vil gå lenger

Denne høsten vedtok EU lovverket Digital Services Act (DSA), som er et forsøk på å temme de store teknologiselskapene. Et av punktene er større åpenhet rundt algoritmene til de store teknologiselskapene.

Kulturminister Anette Trettebergstuen sier at det på nordisk nivå er satt i gang et arbeid for å se på hva de kan gjøre for å gå lenger enn EU.

Anette Trettebergstuen vil ha sterkere regulering av de store teknologiselskapene. Foto: Anders Fehn/NRK

– Vi i de nordiske landene er utålmodige og ønsker ikke at barn og unge skal bli utsatt for denne typen skadelig innhold. Så vi ser på et eget nordisk regelverk som kan stagge disse teknologi-gigantene, sier hun.

I slutten av denne uken skal Trettebergstuen møte representanter fra TikTok. Kulturministeren har hatt lignende møter med Facebook og Google.

– Jeg kommer til å ta opp NRKs sak med dem. Plattformgigantene må ta ansvar for å skåne de unge brukerne sine på en bedre måte enn de gjør i dag, sier hun.

TikTok har i en tidligere uttalelse til NRK sagt følgende:

«Vi har lansert et verktøy der man automatisk kan filtrere ut videoer med ord eller emneknagger man ikke vil se på sin For You- eller Following-side. Vi oppfordrer foreldre til å utforske dette verktøyet og våre andre sikkerhetsfunksjoner sammen med tenåringene.»