– Dere har ikke gjort noen ting! Jeg har ikke fått et lite «god bedring»-kort av dere, skriver Nyland på sin Instagram.

MMA-utøveren vil ikke kommentere saken selv, men sier vi kan sitere han fra Instagram.

Etter stupeulykken fikk Oslo kommune kritikk for dårlig skilting fra Nylands venner og familie. Nå er Nyland og vennene redde for at flere skal bli skadet eller liv skal gå tapt.

– Livet mitt er nå ødelagt, skriver Nyland.

STERK KRITIKK: En preget Geir Kåre Nyland beskriver fortvilet på sin Instagram at han mener kommunen fortsatt skilter for dårlig. Foto: Skjermbilde / Privat

– Om jeg kunne gått ned til Munch brygge, så hadde jeg blæstet opp et skilt i protest. Et stort rødt et. Hvor mange skal få livet sitt ødelagt på grunn av fasade?

Han merker postene sine med emneknaggen #fåoppskiltforfaen

Nyland, som lenge har vært en lovende MMA-utøver og tidenes første vinner av Norges tøffeste i 2013, skulle stupe fra en brygge like ved Munch-museet. Han landet med hodet først og livet tok en helomvending.

TAKKER FOR STØTTEN Her snakker Geir Kåre Nyland fra sykesengen til sine følgere på Instagram og takker for støtten han har mottatt. Foto: Skjermbilde / Privat

– Umulig å «skilte seg bort» fra potensielle farer

Kort tid etter ulykken var Oslo kommune nede på bryggen for å se på tiltak som kan gjøres nå umiddelbart for å hindre flere ulykker fremover.

Kommunikasjonsdirektør i bymiljøetaten, Richard Kongsteien, sier til NRK at strakstiltak ble gjort.

– Umiddelbart etter ulykken hadde utbygger og representanter fra kommune en gjennomgang på området. Det ble satt i gang strakstiltak på enkeltområder hvor vi vurderte det var dårlig skiltet og satt opp flere skilt, sier kommunikasjonsdirektøren.

ALVORLIG: Kommunikasjonsdirektør hos Bymiljøetaten Richard Kongsteien sier at de har gjort strakstiltak og jobber med flere, mer intuitive tiltak som skal forhindre flere ulykker. Foto: Thomas Bløndal / NRK

De nye skiltene som er satt opp er tilsvarende de som allerede er der. Det er satt opp flere på badeområdet rundt Munch-museet, men ikke der ulykken skjedde.

– På området hvor Nyland hadde ulykken sin er det ikke satt opp flere skilt. Det var ganske tett frekvens mellom skiltene der så det er helt riktig at det ikke er satt opp flere skilt der.

Kongsteien sier kommunen også har vurdert andre typer skilt som er mer synlige.

– Samtidig så er flere skilt er sjelden en god løsning. Det er umulig å «skilte seg bort» fra alle potensielle farer i en by.

FLERE SKILT: Flere slike skilt er satt opp rundt på bryggen på Sørenga etter ulykken, ifølge kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten Richard Kongsteien. Foto: Anders Fehn / NRK

Det er foreløpig ikke gjort flere tiltak. Nå jobber de videre med å finne andre løsninger som skal gjøre at brukere av badeområdene i Oslo skal skjønne lettere hvor det er farlig å stupe.

– Vi har sett på løsninger med både med farger, merking, lys, planter. Det er flere ting som diskuteres.

Kongsteien sier også at han synes ulykken var veldig tragisk og forstår at Nyland og menneskene rundt han er opprørte.

Vil spare liv

Det er tydelig at det ikke er godt nok skiltet, sier venn og MMA-profilen Emil Weber Meek.

Ifølge Meek har det vært et dødsfall og en kritisk skade i tillegg til Geir Kåres ulykke.

– Disse skadene har skjedd i løpet av ganske kort tid og kommunen har ikke gjort noe, sier Meek.

FOR DÅRLIG: MMA-profil og kamerat Emil Weber Meek mener det er helt tydelig at skiltingen er for dårlig på Sørenga. Foto: Lise Åserud / NTB

Meek understreker at det eneste de vil er at kommunen får opp bedre skilting slik at liv blir spart i fremtiden

– Kommunen prøver å forsvare seg selv med å si at de har gjort en vurdering på saken og står fast på at det er tilstrekkelig skilting.

– Når det går utover liv, fører til kritiske skader og lammelser er det helt tydelig at det ikke er godt nok skiltet. sier Meek til NRK.

Geir Kåre Nyland forteller også at flere som skal samle seg ved ulykkesstedet i protest i ettermiddag.

FØR ULYKKEN: Geir Kåre Nyland fem dager før stupeulykken. Foto: Erik Waage

– Jeg synes det helt sinnssykt at det må en protest til midt i pandemien for å få bedre skilting for å spare liv. Det koster utrolig lite å få opp det skiltet, sier Meek.

Stuping på eget ansvar

Kongsteien sier at det handler om å finne den rette løsningen, men nevner at stuping er et personlig ansvar.

– Jeg forstår kritikken fra dem. Det var en tragisk og trist ulykke. Samtidig så mente vi i utgangspunktet at området var godt opplyst om stupefaren.

Kongsteien understreker at Oslo kommune aldri kan forhindre at slike ulykker skjer.

GOD NOK SKILTING: Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien forklarer at de i utgangspunktet mente at skiltingen var god nok da ulykken skjedde. Foto: Anders Fehn / NRK

– Stuping er kjempefarlig. Man skal aldri stupe uten å kjenne bunnforholdene, understreker Kongsteien.

Vanskelige å få øye på

Flere rundt Nyland stilte også spørsmål rundt størrelsen på skiltene, teksten og avstanden mellom dem. Spesielt når været er fint, og når brygga er tettpakket med folk, kan det være vanskelig å få øye på skiltene., mener de.

STERK KRITISK: Geir Kåre Nyland og venner og familie rundt mener det er vanskelig å se skiltene når det er mange som bader på Sørenga. Foto: Skjermbilde / Privat

En kamerat av Nyland, Abbas Fazal, var vitne til at Nyland fikk livet snudd på hodet.

– Oslo kommune har blitt en badeby, og det er mange badeplasser midt i byen. Da synes jeg at kommunen har et ansvar for god merking.

Fazal mener at det ikke holder med noen få små skilt hvor det står «grunt vann» på en brygge som er rundt 100 meter.

PREGET: Abbas Fazal er sterkt preget etter å ha vært vitne til stupeulykken til kameraten. Foto: Thomas Bløndal / NRK

Storesøster Zekiye Nyland ba kommunen om å handle raskt for å hindre flere ulykker både denne sommeren og senere.

– Det var en ulykke på Sørenga to uker tidligere. For tre år siden var det en som omkom i det samme området, og de har fortsatt ikke klart å få opp noen ordentlige skilt. Det var det som gjorde at Geir Kåre ble skadet, sa Zekiye Nyland.

ULYKKE: Zekiye Nyland holder rundt lillebroren sin Geir Kåre etter stupeulykken for et par uker siden.

Innsamlingsaksjon

I etterkant har Meek også samlet inn over 1,6 millioner kroner for å hjelpe kameraten på veien tilbake.