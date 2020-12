Barneombud Inga Bejer Engh advarer mot konsekvensene hvis ikke kommunene får mer hjelp.

– Nå blir barnets mulighet til å komme seg ut av den kriminelle løpebanen påvirket av hvor de bor. Det er helt uholdbart, sier Engh til NRK.

KRITISK: Barneombud Inga Bejer Engh er skuffet over forslagene fra Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

For seks år siden ble ungdomsstraff og ungdomsoppfølging innført som et alternativ til fengsel for ungdom. Bare i Oslo er over 260 ungdommer blitt idømt denne typen straff.

Men ordningen har fått kritikk. Grunnen er at innholdet i straffen er avhengig av hva slags tilbud som finnes der ungdommene bor og at det er for få tiltak som hjelper.

Foreslår fotlenke på barn

En rapport fra 2019 viser at 30 prosent av ungdommene som fikk ungdomsstraff, ble dømt for nye lovbrudd ett år etter å ha fullført den.

I høst har Justis- og beredskapsdepartementet hatt en rekke forslag til endringer på høring. Men de erkjenner at ingen av disse løser utfordringene med store forskjeller mellom kommunene.

Blant forslagene fra departementet er fotlenke på barn, en kombinasjon av ungdoms- og fengselsstraff og økt bruk av tvang.

– Jeg er skuffet over er at de ikke har tatt tak i hovedutfordringen. At innholdet i straffen er avhengig av hvilken kommune man bor i, sier Engh.

Slik fungerer ungdomsstraff og ungdomsoppfølging Ekspandér faktaboks Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging ble innført som alternativ straff i juli 2014, og er et tilbud som gis til ungdommer mellom 15 og 18 år.

Ungdomsstraff tilbys til ungdom som normalt ville blitt idømt ubetinget fengsel, eller strengere samfunnsstraffer.

Ungdomsoppfølging tilbys unge lovbrytere mellom 15–18 år som har begått en eller flere straffbare handlinger og der det vurderes at en tett oppfølgning vil kunne forebygge en videre kriminell karriere.

Målet er å endre adferd og forebygge ny kriminalitet, og det blir ofte gjennomført tverrfaglige kartlegging og/eller en personundersøkelse for å vurdere om ungdommen er egnet for denne reaksjonen.

Ungdommen får en skisse på hvordan ungdomsplanen vil se ut. Både ungdommene selv og verge må samtykke til en slik straffereaksjon. Straffereaksjonen idømmes av domstol (ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging som betinget dom med vilkår) eller påtalemyndighet (påtaleunnlatelse med vilkår eller overføring til konfliktråd).

Reaksjonen bygger på tre elementer: Ungdomsstormøte , ungdomsplan og oppfølgingsteam.

, og I ungdomsstormøte møter siktede de fornærmede i saken, for å se konsekvensene av lovbruddet.

Så utformes det en ungdomsplan, i samarbeid med politi, kriminalomsorg, familiekontor, barnevern og andre fra ungdommens nettverk. Planen skal inneholde krav om for eksempel frammøte på skolen, ulike typer behandlingstilbud (sinnemestringskurs, ruskontroll) og fritidsaktiviteter.

Oppfølgingsteamet sørger for at ungdommen følger planen. Dersom kravene i ungdomsplanen ikke følges opp, kan det få konsekvenser i form av strengere kontroll og justering av tiltak i planen. Ungdommen kan også måtte sone den resterende straffen i fengsel, dersom bruddet er alvorlig nok, gjentagende eller innebærer nye straffbare handlinger.

Ungdomsstraff kan idømmes inntil tre år, ungdomsoppfølging inntil ett år.

TILTAK: Et av forslagene fra regjeringen er at konfliktrådet skal få muligheten til å ilegge unge fotlenke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Barneombudet: Statens ansvar

Det er Konfliktrådet som har ansvaret for gjennomføringen av straffen, men de er avhengig av kommunens tilbud. Det fører til at tilbudet kan være ulikt fra kommune til kommune.

– Gjennomføring av straff er et statlig ansvar, men i ungdomsstraff og oppfølging overføres mye av ansvaret for innholdet av straffen fra stat til kommune.

Barneombudet etterlyser konkrete forslag for hvordan man skal sikre et godt tilbud til hele landet.

ALTERNATIV: Alternativet til ungdomsstraff og -oppfølging er fengselsstraff. For de under 18 år kan det bety soning ved ungdomsenheten på Eidsvoll. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ber regjeringen følge Granavolden

Engh ønsker at ungdomsstraffen blir kontrollert av domstolen. Slik kan en dommer endre underveis på hvordan straffen blir gjennomført.

– Tettere oppfølging og kontroll fra domstolen underveis, slik regjeringen har gått inn for i Granavolden-plattformen, ville være bedre for ungdommenes rettssikkerhet.

I plattformen står det at Regjeringen vil:

«Forbedre ordningen med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, med erfaring fra narkotikaprogram med domstolskontroll».

Ønsker å styrke ofrene

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en e-post til NRK at det dessverre er for store forskjeller i oppfølgingen av ungdom rundt omkring i landet.

UTFORDRINGER: Statssekretær Thor Kleppen Sættem erkjenner at det er for store forskjeller, men at dette forslaget ikke løser det problemet. Foto: Olav Heggø

– Ungdommer som dømmes til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging har ofte sammensatte og tunge utfordringer: Utfordringer som både skole, barnevern, psykiatri, helsevesen og andre må følge opp, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H).

Han erkjenner at forslagene i seg selv ikke løser problemet med for store forskjeller mellom kommunene. Men at de tar tak i andre utfordringer.

– Vi ønsker at gjerningspersonen ikke skal kunne bryte med forpliktelsene som ligger i planen uten at det får konsekvenser, og vi har ønsket å styrke ofrenes posisjon.