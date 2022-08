Kritisk skadd etter å ha falt i en foss

En mann i 20-årene behandles for kritiske skader etter at han falt i en foss i Lier. Alt tyder på at det dreier seg om en ulykke, ifølge politiet.

Mannen er fløyet til Ullevål sykehus.

Politiets operasjonsleder, Roger Aaser, sier til Drammens Tidende at mannen er betegnet som kritisk skadd, men stabil.