Her tar de seg inn i bunkeren etter festen

To personer er foreløpig siktet etter festen som førte til at over 20 mennesker ble sendt til sykehus. Tre personer var mandag kveld fortsatt innlagt etter at nærmere 200 personer festet inne i bunkeren på St. Hanshaugen i Oslo natt til søndag.

Rundt klokken 12.00 tirsdag hadde to kriminalteknikere, tre politifolk og fire personer fra Oslo brann- og redningsetat tatt seg inn i bunkeren. Det er også blitt fraktet store mengder med plast ut av «festbunkeren».

Brannvesenet var også tilbake på stedet under roligere forhold.

– Rollen vår knytter seg til brannsikkerhet, fluktveier, hvordan disse lokalene eller denne grotten er egnet eller helst kanskje i dette tilfellet er uegnet som et forsamlingslokale, sier avdelingssjef Espen Scavenius i beredskapsavdelingen i Oslo brann og redningsetat.

– Vi skal belyse risikoen knyttet til å ha arrangementer som vi så i helgen, sier Scavenius.

Vurderer flere siktelser

Mandag ble det kjent at to personer er siktet for uberettiget adgang og opphold i bunkeren.

– Politiet vil fortløpende vurdere om siktelsen skal utvides eller om flere personer skal siktes, sa politiadvokat Julie Wangensteen Lien til NRK mandag.

De siktede personene er ikke i varetekt, og faren for bevisforspillelse vurderes fortløpende.

– Vi gjennomfører fortløpende etterforskningsskritt, går gjennom beslag og undersøker elektroniske spor. Vi jobber med å innhente informasjon for å få et helhetlig bilde over situasjonen, sa politiadvokaten.

Tirsdag formiddag tok kriminalteknikere seg inn i bunkeren på St. Hanshaugen i Oslo. Foto: Helene Halvorsen Rossholt

Ble varslet, men fulgte ikke opp

NRK skrev søndag at en person hadde varslet politiet om festen i forkant fordi hun var bekymret for sikkerheten. Mandag bekreftet politiet at de hadde fått minst to tips, men at de ikke hadde kapasitet til å følge dem opp.

Om varselet i forkant av festen i bunkeren sier politiet følgende i en pressemelding:

«Politiet får daglig inn flere meldinger om arrangementer/fester, og spesielt i helgene. Politiet har ikke kapasitet til å rykke ut på alle disse med bakgrunn i smittevern, men vil kunne gjøre det når det er grunnlag for vår tilstedeværelse»