Astronautdrømmen til Nima lagt på is: – Sterkt å forlate vennene mine i Russland

– En livslang drøm kan aldri overskygge de lidelsene en krig medfører, sier Nima Shahinian.

For bare tre uker siden var han i full astronauttrening i Star City, en drøy 40 minutters kjøretur fra Moskva.

Han skulle bli den første nordmannen i rommet.

Vektløshet, ekstreme G-krefter og romskipssimulatorer, avanserte romdrakter og intens jobbing var hverdagen.

Nå er han tilbake i Oslo, og planene er lagt på vent.

Nima Shahinian er tilbake i Oslo etter at han brøt med den russiske romfartsstasjonen. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Å bryte samarbeidet med Russland var et ekstremt tungt og vanskelig valg. Det er mitt store livsverk som jeg måtte trekke ut pluggen på, sier Shahinian.

Nære venner

Astronauttreningen til nordmannen var i regi av den russiske romfartsorganisasjonen Gargarin Cosmonaut Training Centre (GCTC).

Dersom han bestod utdanningen, skulle tobarnsfaren, som til vanlig bor på St. Hanshaugen i Oslo, bli sendt til den internasjonale romstasjonen ISS høsten 2023.

Shahininan viser frem et bilde på mobilen sin fra Star City. Han har på seg en romdrakt, og henger i en vaier.

– Dette er Zohan, sier han, og peker på mannen som støtter han opp på bildet.

– Som du ser så får vi som jobber sammen ekstremt tette bånd. Dette er noen av de dyktigste menneskene jeg noen gang har jobbet med, sier den norske astronauten.

Finne en annen vei

Han var ikke i tvil om hva han skulle gjøre da Russland gikk til krig mot Ukraina. Til tross for at det betød at han måtte ta farvel med sine russiske kolleger.

De som har støttet og jobbet hardt for å bygge ham opp som astronaut.

De som har blitt hans beste venner.

– Jeg visste da at det kunne bli siste gangen jeg så dem, sier Shahinian.

– Hvordan reagerte de på at du skulle dra?

– Jeg tror de reagerte sånn som meg. Det er trist. Det var sterkt å forlate de russiske vennene mine, sier han.

Nima Shahinian fordømmer krigen som nå pågår. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Astronauten har nå fryst alt samarbeid med russerne.

Men han understreker at han ikke er en del av Russland sitt program, selv om han blir trent opp i Russland.

– Jeg tilhører amerikanske Space Adventures, sier Shahinian.

Som tidligere Afghanistan-veteran har han selv kjent krig på kroppen.

Han fordømmer krigen som nå pågår.

– Jeg synes det er en forferdelig krig. Barn dør, soldater lider. Det eneste riktige for meg var å stoppe samarbeidet, sier Shahinian.

Vil fortsette

Målet var å reise til verdensrommet i 2023.

Den norske astronauten skjønner at det ikke kommer til å skje.



Han understreker at prosjektet han er en del av likevel ikke er dødt, men de må restrukturere.

– Det er klart dette er noen skritt tilbake. Nå må jeg inn i nye forhandlinger med andre land og romfartsorganisasjoner, sier han.

Den norske astronauten i full romdrakt på trening i Star City. Foto: Privat

Prosjektet hans handler ikke bare om å sende Nima opp til verdensrommet, men også å utvikle neste generasjons astronauter.



Han beskriver det som et kommersielt utviklingsprosjekt.

Pengene har han samlet inn med hjelp fra kommersielle aktører.

– Jeg vil gjennomføre det. Dette prosjektet er mye større enn en reise, sier han med et smil.

Han viser oss en ny video, der hans russiske kolleger fester det norske flagget på romdrakten.

– Det var ikke så veldig høytidelig, men det var et sterkt øyeblikk å få være den som endelig fikk et norsk flagg på en romdrakt.

Astronautens reise til verdensrommet skal gjøres om til en TV-serie, produsert av Fremantle. NRK har sikret seg rettighetene.