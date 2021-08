KrF er forundret over at muslimer stemmer Ap og SV

Nettstedet «MuslimerStemmer» har kartlagt partiene ut ifra 45 saker de mener er viktige for norske muslimer.

– Vi har kartlagt alle de saker som har vært til politisk debatt med formål å innskrenke retten til at muslimer kan praktisere sin tro, sier Mahir Osman, initiativtaker til kartleggingen.

Han sitter også i styret til Islam Net. De følger en konservativ retning av Islam.

«MuslimerStemmer» har blant annet funnet ut hvilke av partiene som vil forby bønnerom.

Hvilke av partiene som vil forby omskjæring av gutter under 15 år og hvem som er imot muslimske privatskoler.

Mange av spørsmålene handler om kvinners bekledning, for eksempel bruk av hijab på skoler og arbeidsplasser.

Blant mange partier er det ett parti som vinner kartleggingen, nemlig KrF, ifølge initiativtakeren.

Ifølge kartleggingen beskytter partiet muslimenes rett til å praktisere sin tro.

– Det kan være at muslimer og kristne har mye til felles, og at begge er grupper som setter tro og retten til å praktisere troen høyt, ifølge Osman.

Ikke alle er enige i kartleggingen

En muslimsk organisasjon som mener kartleggingen fokuserer for mye på enkeltsaker er Islamsk Råd Norge.

– Det er viktig å understreke at å stemme på et parti omhandler også andre områder i politikken som påvirker borgere i Norge, sier Mustafa Mahmood, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge.

Spørsmålene i kartleggingen har fokusert på saker som kan være viktige for muslimer.

– Det er viktige saker som løftes frem, men som nevnt omhandler valget mange andre saker. Hva med utenrikspolitikk? Hva med utdanning og helse?, sier Mahmood.

Han mener mange av de problemstillingene er utelatt.

– Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i de ulike partiprogrammene og velge det partiet de føler seg trygge på, sier han.

KrF er ikke overrasket

Mye av Krfs verdier er tett knyttet opp mot kristendommen.

Til tross for dette er ikke generalsekretæren i partiet ikke overrasket over at partiet er vinneren i kartleggingen.

– Mange av sakene partiene er målt på handler om plass til menneskers tro og religion i samfunnet, for eksempel rett til å bære religiøse symboler. Et livssynsåpent samfunn er en helt sentral sak for KrF, sier Geir Morten Nielsen, generalsekretær i KrF.

Han håper flere muslimer vil stemme på deres parti dette valget.

I 2017 stemte majoriteten av dem som identifiserer seg som muslimer på partier på venstresiden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Bare 1 prosent av dem som stemte på KrF ved valget i 2017 hadde muslimsk bakgrunn.

Tallene er basert på en spørreundersøkelse:

Generalsekretæren i KrF er forundret over at flest muslimer stemmer på disse partiene.

– Det ser ut som de som har laget denne siden har en viss forundring over at så mange muslimer stemmer på Arbeiderpartiet og SV. Den forundringen deler jeg. Jeg tror mange muslimer ville oppdaget mye bra om de sjekket KrF ut.

SV er ikke bekymret

En som ikke frykter at KrF skal ta velgere fra dem er Marian Hussein.

Hun er stortingskandidat for Oslo SV.

– Jeg er ikke bekymret for at Islam Net sine følgere skal påvirke valget i noen retning i år, sier hun.

Hun tror at muslimer i Norge er opptatt av mer enn det kartleggingen har fokusert på.

– Muslimer er opptatt av gode skoler og et godt arbeidsliv. Mange muslimer er også opptatt av helsevesenet, sier Hussein.

– Jeg opplever jo ikke at de gangene jeg har møtt velgere med muslimsk bakgrunn at det har vært en sak de har vært opptatt av, eller at de er en gruppe mennesker som er navlebeskuende om hva som gjelder de, legger hun til.