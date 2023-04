Det høres brutalt ut, likevel kan ikke Svitlana Bulitiko gjøre annet enn å smile.

Endelig kan hun holde datteren sin igjen. Gi henne klemmer og kyss på hodet.

De har ikke sett hverandre siden Svitlana kom til Norge i desember.

Svitlana og datteren Sofia før krigen og sykdommen snudde verden på hodet. Foto: privat

Da hadde hun blitt for syk, og situasjonen i hjemlandet for alvorlig til at hun kunne bli i Ukraina.

Svitlana har en sjelden form for tarmkreft. Ektemannen Denis fikk tillatelse til å forlate landet i kun et par dager for å ta henne med til Norge, der hun kan få behandling.

Datteren ble igjen hos familien i hjembyen, og ektemannen måtte reise tilbake til krigen.

Svitlana bruker mye av tiden sin sengeliggende. Foto: Anders Haualand / NRK

Da Svitlana kom til Norge, ga legene henne den knusende beskjeden.

Kreften har spredt seg. Hun kommer til å dø.

Les også: Olga hjelper ukrainske flyktningar: – Gjer godt for hjartet

Dødssyk i et fremmed land

Beskjeden kom som et sjokk for Svitlana. På det tidspunktet hadde hun vært syk i ett år, men hun hadde ikke fått høre at hun var døende.

– Det første jeg tenkte på var at datteren min kom til å vokse opp uten en mamma.

Nå var hun alene i et land der hun ikke kunne språket eller kjente noen.

– Jeg trodde jeg aldri skulle få se familien min igjen, sier hun.

Dagene er lange og ensomme i Norge. Hun har ikke energi til å bevege seg noe særlig utenfor rommet sitt.

Svitlana ender opp med å se ut på husene og gatene i Drammen, mens hun selv sitter inne i mørket. Foto: Anders Haualand / NRK

Selv om de ikke fikk møtt hverandre, snakket hun daglig med familien gjennom videosamtaler.

Men etter flere måneder med venting fikk ektemannen endelig en ny tillatelse til å forlate landet. Han tok med seg datteren til Norge for at hun skal få være sammen med moren.

Og for å treffe sin kone for siste gang.

– Å se henne igjen var det lykkeligste øyeblikket i mitt liv.

Dette vil trolig være siste gang Svitlana og Denis får se hverandre, annet enn gjennom telefonen. Foto: Anders Haualand / NRK Svitlana klarer ikke gi slipp på datteren sin etter at de endelig er samlet igjen. Foto: Anders Haualand / NRK Rommet til Svitlana er allerede pyntet med gaver hun har fått av datteren sin. Foto: Anders Haualand / NRK

Men gjenforeningen ble nådeløst kort.

Etter kun to dager måtte han tilbake til krigen i hjemlandet.

– På én side er det tungt å reise fra familien min her. Men på den andre siden er landet mitt okkupert av fienden, og jeg må hjelpe til med å forsvare det. Derfor er jeg veldig takknemlig for at Norge tar seg godt av kona og datteren min.

– Det kommer hele tiden nye skjebner som berører deg

Svitlana og datteren bor nå hos Blå Kors i Drammen.

Tanja Vatnås, som er virksomhetsleder, sier de har fått høre mange forferdelige historier fra flyktninger de har tatt imot det siste året.

Tanja Vatnås, virksomhetsleder ved Blå Kors i Drammen. Foto: Anders Haualand / NRK

– Du tror hele veien at du har nådd ditt makspunkt på hvor mye du kan ta inn over deg, eller hvor mange tårer du har. Så ser man at det hele tiden kommer nye skjebner som berører deg.

Avdelingen i Drammen startet først som en akuttinnkvartering fra 1. mai i fjor. Siden det har den blitt omgjort til en tilrettelagt avdeling som tar imot alt fra krigsskadde soldater til alvorlig syke ukrainere.

Svitlana fikk vite at hun var døende etter hun kom til Norge. Foto: Anders Hualanad / NRK

– Det er beintøft. Det eneste vi kan gjøre er å tilrettelegge for sånne som Svitlana. Slik at de har det så godt som mulig mens de er her, sier Vatnås.

Det er fortsatt uklart hva som kommer til å skje med datteren, når Svitlana dør. Vatnås sier at de jobber i samarbeid med faren, UDI og Drammen kommune for at datteren skal bli godt ivaretatt.

Selv velger Svitlana å se med håp på framtiden.

– Jeg vet at jeg dør av denne sykdommen, men jeg velger å nyte den tiden jeg har. Nå kan jeg nyte den sammen med datteren min, og finne på ting sammen med henne, sier Svitlana.

Uansett hva som skjer med sykdommen hennes, er Svitlana glad for å kunne nyte tiden hun har igjen med datteren sin. Foto: Anders Haualand / NRK

Selv om hun og ektemannen trolig har sett hverandre for siste gang, håper hun til siste slutt at de vil se hverandre igjen.

– Det siste som dør er håpet.