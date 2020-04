Kraftig snøfall tok meteorologene på senga

– Vi så ikke den komme. Det var ikke varslet snø, sier meteorolog Kristian Gislefoss.

At været skifter i april, bør kanskje ikke overraske noen. Men snøværet som kom i et lite område sørøst i landet tirsdag morgen, var likevel av det overraskende slaget.

– Jeg kjørte nettopp fra Halden og oppover mot Fagerholt. Da var det et par centimeter snø i veien, sier Morten Johnsen til NRK tirsdag morgen.

Han tok også bilde av en dnødekt vei og et landskap med snø på trærne.

Tatt på senga

Meteorologene forklarer at det langt fra er unormalt.

– Det er litt sånn innimellom på våren, vi har opplevd snøfall på 17. mai for et par år siden også, sier Gislefoss.

Det spesielle denne gangen, var at snøværet ikke var varslet. Meteorologene trodde nemlig at man måtte opp over 400 meters høyde for at nedbøren skulle komme som snø.

Slik ble det ikke.

Det som startet som regn, gikk etter hvert over i kraftig snøvær i et ganske lite område.

– Det som er interessant, er at det bare er snøfall noen enkelte steder. Som rundt Halden. Jeg så for eksempel på kamera at det ikke var noe på Ørje, sier Gislefoss.

Deler av hagen på Aspedammen i Halden var dekket av snø tirsdag morgen. Foto: Kjetil Nøding Stenvik

Fortsatt kaldt

Det er ikke spesielt kaldt i området, og utover formiddagen har mye av snøen allerede smeltet. Gislefoss forteller at det er flere faktorer som har spilt inn for at været ble som det ble.

– Kraftig intensitet i bygene har gjort at nedbøren har kommet ned som snø. Det har vært veldig kalde skyer over oss, sier han.

Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier at selv meteorologene ble tatt på senga av snøfallet i Østfold. Foto: Su Thet Mon / NRK

Meteorologen kan melde at det i dagene som kommer ikke blir den helt store sommervarmen slik det har vært den siste uka.

– Dagen i dag er den kaldeste dagen denne uka. Kan bli småkjølig lørdag og, men etter hva jeg kan se er dette den kaldeste dagen. Shortsen må nok inn i skapet igjen, sier han.