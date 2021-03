Kraftig snøfall i Sør-Norge natt til torsdag – vanskelige kjøreforhold

Det er varslet mer snø torsdag, og politiets oppfordring til bilister som har tenkt seg ut på veiene er klar:

– Folk er stort sett flinke til å tilpasse farten, men det er ingen tvil om at det er god grunn til å ta seg ekstra god tid. Det vil bli utfordringer gjennom morgenen og formiddagen, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.

Saktegående kø på E6 i nordgående retning ved Nøstvettunnelen torsdag morgen. Flere vogntog sliter på føret. Foto: Webkamera: Statens vegvesen

I løpet av morgentimene har politiet i hovedstaden meldt at flere vogntog sliter på de snødekte veiene.

Det samme gjelder på E6 sør for Oslo.

– Ved Nøstvettunnelen er det 8–10 vogntog som har snurret på vei nordover. Politiet har vært på stedet en stund og prøvd å løse opp. Ellers har det vært problemer på E6 i Moss og på Kløfta, sier operasjonsleder John Andre Helgesen i Øst politidistrikt til NRK.

Også politiet i Sør-Øst har meldt om flere trafikkuhell gjennom natten og på morgenkvisten.

I Nesbyen i Hallingdal har det vært en alvorlig trafikkulykke. En personbil og en lastebil har frontkollidert. Veien er sperret på stedet.

Forsinkelser i kollektivtrafikken

Kollektivselskapet Ruter melder om flere forsinkelser på grunn av føret.

– Trikker og T-baner går som de skal. Men det er svært utfordrende for bussene i hele vårt område. Det er mange innstillinger og forsinkelser, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Han ber reisende om å holde seg oppdatert på situasjonen på Ruter sine nettsider:

– Hvis man må reise kollektivt så bør man beregne ekstra god tid og holde seg oppdatert, sier han.

Oransje farevarsel

Meteorologisk institutt sendte onsdag ut oransje farevarsel for snø over store deler av Sør-Norge. Farevarslet gjelder Oslo, Viken, Agder og Vestfold og Telemark.

I Østfold er farevarslet gult.

En bilfører ble kjørt til sykehus for sjekk etter en utforkjøring på Pauliveien i Skoppum i Horten ved 04.00-tiden i natt. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

– Akkurat nå er det nok verst sør på Østlandet. Det har kommet mest på Sørlandet det siste døgnet, men der har det gått over til regn mange steder. På Østlandet vil det fortsette å snø en del timer til, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Snøfallet vil fortsette frem til ettermiddagen torsdag.

– Det kan komme 10 centimeter nysnø de neste seks timene, sier Walløe.

Stengte fjelloverganger

En rekke fjelloverganger mellom Østlandet og Vestlandet er også stengt torsdag morgen. Bare Filefjell er åpen, men her er veien stengt i Kvamskleiva i Valdres. Flere vogntog står fast, og det vil ta tid å få åpnet veien her, melder Statens vegvesen.

– Det er også stengt mot Trondheim over Dovre og Strynefjellet. Så jeg anbefaler folk å ha veldig mye tålmodighet i dag og vurdere om de skal dra ut på lengre turer. Det blir utfordrende, sier Annie Serup i Vegtrafikksentralen.

Politiet: – Vurder å la bilen stå

– Vi oppfordrer alle til å kjøre etter forholdene. I dag bør folk også ta en vurdering på om de trenger å bruke bilen, sier Helgesen i Øst politidistrikt.

Det er meldt opptil en halv meter med snø i Oslo torsdag. Foto: Bjørn Christian Jacobsen/NRK

Det var ventet opptil en halvmeter snø gjennom natten.

Alt av brøytemannskap er ute, melder Vegtrafikksentralen.

– De tar de største veiene først, og vi vil ikke få brøyta alle veier på en gang. Dette tar tid, og man må smøre seg med tålmodighet. Vi har også folk ute og brøyter på mindre veier, men førsteprioritet er de største veiene, sier Serup.

Føre var

Allerede onsdag kveld sendte Statens vegvesen ut entreprenører for å strø veiene.

– Vi forventer at bilistene som skal ut og kjøre tar hensyn til at det kommer nedbør i form av snø, som antakeligvis går over til sludd, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Hans Are Dahl.

Han sier at det er viktig at folk som skal ut og kjøre avpasser farten etter føret.

– Beregn god tid! Hold god avstand til bilen foran og ikke gjør noe annet enn å kjøre bil når man sitter i bilen.