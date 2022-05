Skogbrann i Fredrikstad: Brannvesenet har kontroll

– Innsatsleder på stedet melder om at de begynner å få kontroll. Det var en periode vi vurderte å sende helikopter, men det avventer vi. Nå er de inne i en slags etterslukningsfase, sier Kristian Falck, operatør i Øst 110-sentral.

Både politi og brannvesen rykket ut til Rolvsøy i Fredrikstad etter meldinger om skogbrann.

Området som sto i brann var 700 meter langt og 300 bredt, og ligger like nord for Borredalsvannet. Det er et populært friluftsområde med lysløype.

– Det brenner friskt i skogen. Vi er der med ressurser og kaller inn flere. Vi har ikke oversikt over hvor mye som brenner, sa vaktleder hos brannvesenet, Bård Fredriksen, til NRK rett før klokka 14.00.

Brannvesenet har tatt i bruk ATV i slukningsarbeidet. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Et helikopter ble kalt inn for å bistå med slukkearbeidet.

– Det er et såpass stort område at vi vil ha helikopter, så det brenner ganske kraftig på stedet. Det er ikke spredningsfare til boliger eller infrastruktur. Det er kun skog og myr der, sier Fredriksen.

Svært tørt: – Folk må ta hensyn!

Det er svært tørt i skogen på Østlandet og oransje skogbrannvarsel. Brannvesenet fryktet lenge at brannen i Fredrikstad skulle eskalere.

Mandag brant over 100 mål skog ned ved Kornsjø sør for Halden.

– Man frykter alltid det verste, slik som i Halden i går, men vi håper vi å hindre brannen før det eskalerer, sier Fredriksen.

Les også: Var sekunder fra å miste hytta i brann: – Det kom noen tårer

Politiet er også på stedet. De ber folk om å ta hensyn.

– Vi er på stedet med to patruljer. Det er per nå ingen spredningsfare til bebyggelse. Det fryktelig tørt nå, så folk må ta hensyn, sier politiets operasjonsleder Finn Håvard Aas.