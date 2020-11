Kraftig pilleøkning mot sure oppstøt

Du har sikkert kjent på det. Sur smak i munnen og ubehag i halsen. Kanskje fordi maten i går kveld var av det sterkeste slaget.

Spør du folket på Facebook, får du svar. Det florerer av kjerringråd mot sure oppstøt her.

Sure oppstøt er ganske vanlig i befolkningen, og på sosiale medier florerer det av tips og råd for hvordan en kan bli kvitt dem:

Spise godteriet Lovehearts, mandler eller agurk

Drikke sitronvann eller melk

Drikke mindre kaffe og alkohol

Heve sengeenden, så hodet blir liggende litt høyere

Men folket strides om hvilke kjerringråd som fungerer best. Og dermed er det flere og flere som bruker medisin i stedet.

Trenger medisiner

De siste femten årene har bruken av medisiner mot sure oppstøt mer enn doblet seg her i landet. Det viser en kartlegging NRK har gjort av all medisinbruk i landet siden 2004.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen hos Statens legemiddelverk mener de fleste trenger legemidler i tillegg til livsstilsendringer. Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

Plagene har ofte en sammenheng med for dårlig kosthold, for lite aktivitet og en stresset hverdag.

– Vi er fullt klar over at det har vært en voldsom økning i bruken av disse medisinene, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen hos Statens legemiddelverk.

– Men er det greit med så stor økning?

– Dette er sikre legemidler med lite bivirkninger, sier Madsen.

– Du kan gjøre en del livsstilstiltak, men de fleste får det bedre hvis de tar legemiddel på toppen.

– For mye medisinbruk

Ernæringsfysiolog Anna Ingwardo behandler mange pasienter med slike plager. Hun mener vi begynner for fort med medisiner, ofte av typen protonpumpehemmere.

– Jeg vil påstå at 80–90 prosent av dem som bruker det, ikke trenger det. Jeg mener mange begynner med protonpumpehemmere uten at annen livsstilsendring er gjort. Jeg savner at vi ikke behandler årsaken til folks plager, bare symptomene deres, sier hun.

I en fersk kronikk i Tidsskriftet for Den norske legeforening advarer også overlege Guttorm Raknes og farmasøyt Trude Giverhaug for at bruken ikke er uproblematisk.

Ingwardo sier det er pasienten selv som må gjøre jobben for å bli kvitt plagene.

– Man kan gjøre mange andre ting istedenfor medisiner: Stresse ned, gå ned i vekt, ikke overspise, være forsiktig med kaffe og alkohol og heve sengeenden.

Hun får støtte av Morten Øwre, som jobber som fastlege i Oslo. Han sier både stress og at vi kanskje tåler mindre er mulige årsaker til den kraftige økningen av medisinbruken.

– Jeg synes ikke man skal fortsette en dårlig livsstil og plusse på med piller i tillegg. Det er en dårlig idé, sier Øwre.

Fastlege Morten Øwre sier piller kan være en enklere løsning for pasienter, istedenfor å gjøre noe med livsstilen. – Det synes jeg er en dårlig ide. Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

Én medisintype bruker vi mindre av

Statistikken viser at stadig flere sverger til pillene. Ikke bare mot sure oppstøt, men innen de aller fleste medisintyper.

– Det er mange som ikke rekker å se at ting går over. En betennelse går så å si alltid over, men noen går raskt til legen for å få piller mot det. Men det kan hende det kan gå like fort over av seg selv og at smertene er til å leve med, sier Øwre.

Men på ett felt har det vært nedgang i medisinbruken. Bortsett fra en liten økning fra 2018-2019, har bruken av antibiotika gått ned de siste årene.

– Det er bra, der har vi vært på kurs, de fleste av oss. Det har vært veldig fint å bli bevisstgjort på det, sier Øwre.

Grønn resept

Ernæringsfysiolog Ingwardo skulle gjerne sett den samme tendensen på bruken av medisiner mot typiske livsstilssykdommer, som sure oppstøt ofte er.

– Hvis man kunne fått en grønn resept, litt mer livsstilsendringer inn på fastlegekontorene, tror jeg det hadde vært løsningen. Det er så enkelt å gjøre noe med, så hvorfor gjør vi det ikke, spør Ingwardo.