Kraftig økning i koronasmitte

– Tallene bekymrer oss. Så høye smittetall forteller oss at det er for mange som ikke overholder smittevernreglene. Fortsatt er det også mange som har altfor mange nærkontakter som de er tett innpå, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Kommuneoverlege i Drammen, John David Johannessen, er bekymret for utviklingen i byen. Foto: Azad Razaei / NRK

Han legger til at hvis vi skal klare å stoppe den negative smitteutviklingen, er vi avhengig av at alle holder mer avstand til hverandre og omgås færre mennesker.

Drammen har hatt en bratt stigning på antall personer som har fått påvist koronasmitte og smitterekorder er satt tre av fire dager. Siden torsdag er 115 personer bekreftet smittet av korona.

Torsdag holdt kommunen pressekonferanse hvor ordfører Monica Myrvold Berg sa at - Nå er det alvor . Det har hun fått rett i.

Skole i karantene

Tre lærere og fem elever på Skoger skole er smittet og hele skolen, både lærere og elever, skal teste seg i løpet av helga.

– I påvente av de testsvarene blir skolen stengt på mandag og det blir gjennomført hjemmeundervisning. Vi må ha svar på alle prøveresultater og vi er ikke sikre på at vi får alle i løpet av søndagen, sier rektor Pål Baklid til NRK.

Også smittetallet i Gol kommune i Hallingdal øker. Lørdag kom det inn fire nye smittetilfeller. Gol er dermed oppe i 31 koronasmittede i en kommune på under fem tusen innbyggere. Dette er før resultatene fra det siste døgnet er offentliggjort søndag kveld.

Nakstad: Situasjonen kan være mer dramatisk enn vi tror

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier situasjonen i Norge er alvorlig. Foto: Trond Stenersen / NRK

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier situasjonen i Norge er alvorlig, og at det trolig kommer til å bli verre før det blir bedre igjen.

Fredag var det rekordhøye 495 nye, registrerte smittetilfeller i Norge. Antallet som er innlagt på sykehus, øker også.

Men situasjonen kan ha vært fem ganger verre i mars blant annet fordi man tester svært mange flere i dag enn den gang, sier Nakstad til TV 2 .

Dagens smittetall reflekterer i realiteten smittesituasjonen for en til to uker siden som følge av at det ofte tar noen dager før folk får symptomer, 1–2 dager før man får testet seg og ofte flere dager før man får resultatet på testen.

– Situasjonen er svært alvorlig. Dagens smittetall viser smitten forrige helg, så det er dessverre slik at situasjonen kan være mer dramatisk enn vi tror. Hvis vi ikke umiddelbart snur smittetrenden i Norge, kan vi ganske snart se tresifrede antall innleggelser på norske sykehus, advarer Nakstad.

1000 i karantene

På Setermoen leir i Bardu har 19 personer testet positivt, mens seks personer har fått positivt svar på sine tester ved Rena leir i Østerdalen denne helgen. I Garden i Oslo er det påvist seks smittetilfeller. Også i Sjøforsvaret er det påvist smitte – ved Haakonsvern i Bergen.

Det pågår intens smittesporing ved Skjold leir i Målselv etter smitteutbrudd. 50 personer er i karantene i leiren etter smitte i Setermoen leir i nabokommunen Bardu. Forsvaret har satt flere i karantene enn nødvendig i håp om å stoppe spredningen av covid-19.

Det er om lag 1000 personer som Forsvaret har satt i karantene i Setermoen leir, bekrefter talsmann i Hæren, Eirik Skomeda.

1000 personer er satt i karantene her på Setermoen leir i Bardu. Det bekrefter talsmann i Hæren, Eirik Skomeda. Foto: malin Straumsnes / NRk

Skjenkesjef i Bergen er oppgitt

Etter 37 kontrollar denne helga er skjenkesjefen i Bergen oppgitt over resultatet. Utelivet sliter med å legge til rette for god nok avstand mellom gjestene. Over halvparten av utestedene brøt koronareglene .

Kontrollen var den første helgerunden etter at kommunen onsdag vedtok den nye, lokale koronaforskriften i Bergen.

Flest blir smittet hjemme

Statistikken viser at mange smittes av personer i egen husstand som har fått påvist koronasmitte. Regjeringen tydeliggjør derfor nå rådene og reglene på dette området.

Kommunelegen i Drammen har en oppfodring til alle.

– Å ha mange nærkontakter er ikke et bidrag til å bekjempe pandemien og begrense spredningen av smitte. Det er dessverre kun et bidrag til å spre smitten og gjøre veien tilbake til et normalisert liv enda lengre for oss alle sammen, sier Johannessen.