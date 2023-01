Etter et oppsving under pandemien er situasjonen snudd på hodet i hyttemarkedet. Ifølge byggeindustrien var nedgangen i salg av nye hytter siste kvartal i fjor på hele 65 prosent, sammenlignet med samme periode i 2021.

Igangsetting av nye prosjekt er redusert med 30 prosent.

Skylder på strømprisene

– Vi har permittert 15 ansatte som følge av en betydelig redusert ordreinngang, sier daglig leder i hytteutbyggeren Lende, Johnny Holm.

Daglig leder i hytteutbyggeren Lende, Johnny Holm. Foto: William Jobling / NRK

Han mener økte strømpriser er hovedårsaken til nedgangen.

– Både vi og kundene trenger forutsigbarhet for at dette skal dette markedet skal bli normalt igjen, sier Holm.

Hytteutbyggeren mener det er et paradoks at bygda rammes av de skyhøye strømprisene, samtidig som Nore og Uvdal er en kraftkommune.

– Jeg tror forfedrene våre tenkte at vi skulle ha et konkurransefortrinn, når de etablerte kraftverkene gjennom dalføret. Jeg synes det er uheldig at vi stiller oss i dette uføret, sier Holm.

– Bortimot full stopp

Hyttebygging er en hjørnesteinsnæring i de tre kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Til sammen er det mer enn 10.000 hytter her, men nå svikter etterspørselen.

– Det er bortimot full stopp, sier eier av Drømmehytta, Arild Borge.

På denne tiden i fjor hadde selskapet han eier forhåndsbestillinger på 10–12 hytter. I år er dette redusert til tre til fire bestillinger. Borge er ikke i tvil om hva som er årsaken.

– Det er de uforutsigbare strømprisene. Folk vet ikke lenger helt hva ting koster. Da sitter avgjørelsene lenger inne, mener Borge.

– Det er bortimot full stopp i salg av nye hytter, sier eier av Drømmehytta, Arild Borge. Foto: William Jobling / NRK

Krever fastpris

Det er ikke bare byggebransjen som rammes. Når hyttefolket uteblir, blir det mindre omsetning i butikkene i bygda. Samtidig blir strømregningene stadig vanskeligere å håndtere.

Butikksjef Linda Tuseth i Coop. Foto: William Jobling / NRK

– Det er en stor omveltning. Vi betaler fire-fem ganger så mye for strømmen enn vi gjorde tidligere. Nå er vi midt i en nedbemanningsprosess, forteller butikksjef Linda Tuseth i Coop.

Lederen i det lokale næringsselskapet mener det står om livsgrunnlaget for folk.

– På mange måter tror jeg vi har en krise foran oss, som vi ikke ser omfanget av ennå. Dette er farlig for næringslivet, og gir færre fritidsinnbyggere. På sikt også færre fastboende, sier daglig leder Jon Vegar Lied Persen i Nore og Uvdal Næringsselskap.

Nå krever den ferske senterpartipolitikeren at regjeringen tar strømgrep.

– Vi må ha fastpris på strøm. Frem til det må vi ha strømstøtte til fritidsinnbyggere, sier Persen.