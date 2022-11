Kraftig brann i rekkehus på Bøler i Oslo

Det er fremdeles mye røyk fra brannen på Bøler.

– Det brenner fortsatt i fire boenheter, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i politiet til NRK ved 17.30-tiden.

Én person er kjørt til sykehus med brannskader. Det er ukjent hvor store skader personen har.

De som bor i nabohusene er ute i god behold, sier politiet.

– Leilighetene har fått store skader, sier Stokkli.

Brannvesenet sier at de har fått dempet brannen noe. Det er fortsatt stor fare for at brannen sprer seg til andre hus.

Inntil videre stopper ikke T-banen på Bøler fordi det er mye røyk i området.

– Det er uoversiktlig og brannvesenet jobber med fullt mannskap, sa Stokkli ved 16.50-tiden.

Politiet ber naboer om å lukke dører og vinduer fordi det er mye røyk.

I alt fjorten brannbiler deltar i slukkingen.

– Sjokkerende

Rekkehusene det brenner i er av tre og bygget i 1958 og 1959, ifølge borettslaget.

Rett ved er det flere blokker.

I niende etasje bor Linnea Alexandra Fagermo Johansen og familien. De har god utsikt mot brannen.

Nabo Linnea Alexandra Fagermo Johansen hadde god utsikt til brannen. Foto: Tore Linvollen / NRK

Linnea fikk vite om brannen litt etter at hun kom hjem fra skolen.

– Jeg var i stua og så ropte pappa på meg og sa at det var brann i rekkehusene,

– Jeg var litt i sjokk og tenkte på de som bor der og hvordan det gikk med dem. Så ja, det var veldig sjokkerende.

Det er mye flammer og røyk fra brannen. Foto: Hege Tannæs-Fjeld / NTB

Evakuert til skolen

Både brannvesen, politi og ambulanser rykket ut til Bøler.

Den første meldingen om brannen kom til publikum fra brannvesenet på Twitter klokken 16.21.

De som ble evakuert ble bedt om å dra til Bøler skole. Der ble det opprettet et evakueringssenter, opplyser politiet.

Det brant kraftig i rekkehuset. Foto: Hege Tannæs-Fjeld / NTB